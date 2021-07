Amicaux : le LOSC et Rennes arrachent le nul, Monaco cale

Les matchs amicaux se poursuivent et pour le coup, difficile de dire qu'ils se ressemblent tous du côté du LOSC. Opposés à Courtrai ce samedi pour leur deuxième match de préparation estivale, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont arraché le nul (1-1) grâce à un penalty obtenu par Weah et transformé par Yazici (84e). La défense lilloise s'était fait surprendre par l'ancien joueur du RC Lens et de Valenciennes, Teddy Chevalier, qui avait remporté sans difficulté son face-à-face contre Leonardo (19e) en première période. Le fait marquant de cette partie reste évidemment l'expulsion, après le coup de sifflet de la mi-temps, de Tiago Djaló et Xeka, pour une bagarre dont l'élément déclencheur reste encore à déterminer. Jocelyn Gourvennec a du travail avec le champion de France en titre.

La suite après cette publicité

De son côté, l'AS Monaco, avec sa recrue Nubel dans les buts mais aussi Aguilar, Badiashile, Diatta, Diop ou encore Fofana d'entrée de jeu, n'a pas pu faire mieux que 0-0 face à Anvers. La formation entraînée par Niko Kovac marque le pas pour son troisième match amical de l'été depuis la reprise. Le club de la principauté s'était auparavant imposé 3-1 par deux fois, face au RB Salzburg tout d'abord (3 juillet) avant d'infliger le même score au Cercle Bruges (10 juillet). À noter le joli sursaut d'orgueil du Stade Rennais, qui, à 11 contre 10, mené 0-3 à la mi-temps, a arraché le match nul grâce à une réalisation signée Tait en fin de rencontre.

Les résultats des clubs de Ligue 1 en amical à 17h :