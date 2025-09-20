LOSC : Romain Perraud sort sur blessure contre Lens

Le premier derby du Nord de la saison a lieu ce samedi à Lens. Dans un contexte électrique, Lensois et Lillois ont envie de l’emporter pour consolider leur début de saison réussi. Après un début de rencontre haletant au stade Bollaert, les deux équipes n’arrivent toujours pas à se départager.

Pourtant, les Dogues ont encaissé une mauvaise nouvelle en première période. Auteur d’un premier quart d’heure intéressant, Romain Perraud a ressenti une gêne au niveau de sa cheville après une frappe de Ruben Aguilar. Incapable de continuer la rencontre, le défenseur gauche de 27 ans a cédé sa place à la 18e minute à l’Indonésien Calvin Verdonk, recruté cet été en provenance de NEC Nimègue.