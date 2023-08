PSG : les supporters réserveraient un sale accueil à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé (24 ans) ne devrait plus porter le maillot du PSG. C’est en tout cas l’idée des dirigeants. Cela pourrait changer si jamais il accepte de prolonger son contrat, ce qu’il refuse. Son cas est parti pour agiter Paris pendant encore des semaines voire des mois, si jamais il ne change pas de club cet été.

Une situation qui agace une partie des supporters. C’est ce qu’explique The Athletic et Marca. Ainsi, on apprend que des fans parisiens, a priori les ultras, présents samedi en tribunes lors du premier match de L1 face à Lorient, devraient chahuter KM7 et créer un climat hostile. L’idée est de montrer leur mécontentement. Réponse samedi donc.