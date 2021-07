Vidéo : le premier but de Memphis Depay avec le FC Barcelone

C'est la belle histoire du jour. Pour ses grands débuts avec le FC Barcelone, Memphis Depay a disputé quelques minutes du premier acte et l'intégralité de la seconde période face à Girona (3-1). Le Néerlandais a inscrit le 3e but blaugrana, sur un penalty provoqué et offert par Antoine Griezmann.

Un penalty envoyé du pied droit dans la lucarne gauche (85e). Au coup de sifflet final, Memphis Depay n'a pas manqué de remercier l'attaquant français de l'avoir laissé tirer. «C’est vraiment un super geste de la part d’Antoine. Il m’a donné le ballon pour que je tire le penalty. Il a un super état d’esprit et c’est vraiment un super joueur. Cela va me donner confiance pour la suite de la saison,» a-t-il déclaré au micro de Barça TV.