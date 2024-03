OM, Genoa : Vitinha affiche sa préférence pour la suite

Prêté au Genoa (avec une option d’achat de 25 M€) dans les dernières heures du mercato, Vitinha retrouve le goût au foot en Italie. Malgré des statistiques encore maigres (1 but en 6 apparitions avec les Rossoblu), le Portugais a fait part de son bonheur d’être au club. Dans un entretien accordé à Il Secolo, important média local à Gênes, l’attaquant affirme qu’il vivait mal la période précédente du côté de Marseille. Changer d’environnement lui a permis de retrouver le sourire et il préférerait rester au Genoa à la fin de la saison.

La suite après cette publicité

«J’ai senti que le Genoa pouvait être le bon choix pour me retrouver et c’est ce qui s’est passé. Je traverse la période la plus difficile de ma vie, mais j’y fais face aussi grâce à l’aide du club. Il reste encore neuf matchs, mais je veux rendre la pareille à Genoa. Au Genoa, j’ai trouvé le vrai Vitinha mais le choix ne dépend pas de moi. À la fin de la saison, les deux clubs se rencontreront et discuteront de mon avenir car le prêt sera jusqu’en juin.» Les deux clubs sont prévenus sur les intentions du joueur de 24 ans.