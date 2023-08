Le cas Mason Greenwood met le feu à Manchester United !

La suite après cette publicité

Une question brûle les lèvres des fans des Red Devils : Mason Greenwood portera-t-il à nouveau le maillot de Manchester United ? Inculpé pour tentative de viol, d’agression et de comportement contrôlant et coercitif, l’attaquant anglais a vu les charges contre lui être abandonnées en février dernier par la justice britannique. Dernièrement, le joueur de 21 ans a relancé le débat sur sa situation à Manchester lorsqu’il a été aperçu en train de s’entraîner dans un parc en compagnie d’autres joueurs issus du centre de formation de United.

Toutefois, en marge de la reprise du championnat anglais édition 2023-2024, Manchester United a lâché un indice de poids sur l’avenir du natif de Bradford. The Sun rapporte que les Red Devils n’ont pas attribué de numéro à Mason Greenwood. Symboliquement, cela signifie que le club mancunien ne compte pas sur lui et son futur semble désormais s’écrire loin de Manchester, alors que son bail expire en juin 2025. Les pensionnaires d’Old Trafford devraient statuer sur son cas dans les jours à venir.

Les fans mancuniens sont exaspérés !

Une chose est sûre, la situation du jeune anglais de 21 ans, ciblé par l’Atalanta Bergame cet été, tend sérieusement les supporters des Red Devils. Dans cette optique, The Athletic indique, ce vendredi, que des supporters du club ont prévu une série de manifestations devant Old Trafford avant le match contre Wolverhampton, lundi (21h, 1ere journée de Premier League), pour inviter le club à se prononcer fermement sur le cas de l’international anglais, qui n’a plus joué depuis le 22 janvier 2022. Le média britannique révèle, à ce titre, qu’une banderole a d’ores et déjà été créée : «les fans féminines ne demandent pas de retour de Greenwood - Mettez fin à la violence contre les femmes».

De son côté, l’un des organisateurs a pris la parole pour exprimer sa frustration face au silence de la formation mancunienne. «Il est temps que le club se lève et prenne la bonne décision. Il est temps de dire: "nous avons des normes élevées à United sur la façon dont les joueurs doivent se comporter et, si vous ne respectez pas ces normes, vous devez être expulsé". C’est un tournant pour le club. Vont-ils se rallier au mercantilisme, aux trophées et à l’argent ? Ou vont-ils prendre le parti des fans qui assistent au match et du club comme une institution sociale et communautaire dont nous pouvons être fiers d’avoir comme partie intégrante de notre identité ?» Si Mason Greenwood ne devrait pas être présent face à Wolverhampton le 14 août prochain, son avenir reste ouvert. Dernièrement, la Juventus semblait ainsi intéressée à l’idée de le relancer.