Liverpool - Everton : les compositions du derby de la Mersey

Un lundi de derby pour le compte de la 23e journée de Premier League. Liverpool reçoit ainsi Everton pour un choc qui s’annonce intéressant. A domicile, les Reds optent pour un 4-3-3 avec Alisson Becker dans les cages derrière Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Joel Matip et Andrew Robertson. Fabinho est aligné en sentinelle auprès de Jordan Henderson et Stefan Bajcetic. Enfin, Mohamed Salah et Cody Gakpo accompagnent Darwin Nunez en attaque.

De son côté, le rival d’Everton et Sean Dyche proposent un 4-5-1 avec Jordan Pickford comme dernier rempart. Devant lui, Seamus Coleman, Conor Coady, James Tarkowski et Vitaliy Mykolenko composent la défense. Dans l’entrejeu, on retrouve Amadou Onana, Idrissa Gueye et Abdoulaye Doucouré tandis que les couloirs sont occupés par Alex Iwobi et Dwight McNeil. Enfin, Ellis Simms prend place en pointe de l’attaque des Toffees.

Les compositions

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Robertson - Henderson, Fabinho, Bajcetic - Salah, Nunez, Gakpo

Everton : Pickford - Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko - Iwobi, Onana, Gueye, Doucouré, McNeil - Simms