Le Bayern Munich toujours dans la course pour Erling Haaland

C’est sans doute l’un des attaquants les plus convoités du monde. Erling Haaland est le rêve de beaucoup de clubs. Et alors que Manchester City semble pour l’instant en avance sur ses concurrents, le Bayern Munich reste toujours à l’affut. Si certains doutaient des capacités financières du Bayern Munich pour recruter Erling Haaland, Herbert Hainer le président du club bavarois a tenu à clarifier la situation. Le géant allemand a les moyens. « On veut suivre encore plus notre voie fructueuse qui consiste à signer de jeunes joueurs aux compétences exceptionnelles. Nous sommes un club économiquement très fort et sain. Bien que nous souffrions aussi massivement de la pandémie, nous pouvons toujours faire venir des joueurs lorsque nous sommes convaincus de leur valeur », a-t-il expliqué sur Sport1.

Et les dernières déclarations d'Hans-Dieter Flick ne vont pas calmer les rumeurs. Avant la victoire 4-2 contre le Borussia Dortmund, le coach allemand est revenu sur cet intérêt au micro de Sky Germany. S'il se montre prudent, le technicien du Bayern Munich ne ferme aucune porte : «beaucoup de choses sont possibles dans la vie et rien ne peut être exclu. Mais c'est loin et il a un contrat à long terme à Dortmund. C'est un joueur qui est définitivement une option pour de nombreux grands clubs et qui pense aussi à lui. Bien sûr, c'est ce qui le distingue, nous ne savons pas tous pour l'avenir, cela peut arriver très, très rapidement dans le football.»