adidas présente les nouveaux maillots de la Suède et de la Hongrie

À quelques mois de l'Euro 2020 qui aura lieu cet été, adidas dévoile les nouveaux maillots de la Suède et de la Hongrie qui se trouvent respectivement dans les groupes E et F. Ces deux nations affronteront notamment l'Espagne et l'Allemagne dont l'équipementier allemand vient de dévoiler les nouveaux maillots.

Alors que Zlatan Ibrahimovic vient d'annoncer son retour en sélection, le nouveau maillot extérieur de l'équipe nationale constitue sans doute une nouvelle surprise pour les Suédois. Le design de ce nouveau maillot change totalement de ce que l'on a l'habitude de voir pour l'équipe suédoise. On retrouve un fond bleu marine avec de fines rayures verticales jaunes. On retrouve également du jaune au niveau du logo, des trois bandes adidas, du col et sur le bout des manches. Des chaussettes et un short bleus accompagnent le maillot.

Du côté Hongrois, on retrouve un [maillot]() extérieur aux couleurs du drapeau avec un fond blanc, les logos et les bandes adidas en rouge et enfin du vert qui part du bout des manches et qui descend tout en longueur sur les côtés. Pas de grande surprise pour la nouvelle tunique de la Hongrie qui reste donc dans la lignée des derniers maillots extérieur.

Les deux nations pourraient vêtir pour la première fois ces nouveaux maillots lors de leurs déplacements au Kosovo pour la Suède et à Saint-Marin pour la Hongrie le dimanche 28 mars.