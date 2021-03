L'Espagne présente son maillot extérieur pour l'Euro 2020

Équipée par adidas, l'équipe nationale d'Espagne vient de dévoiler sa nouvelle tunique extérieure qu'elle portera notamment à l'Euro 2020. Alors que son maillot domicile avait été lancé dès novembre 2019 et présentait un design inspiré d'une pièce d'art, avec notamment des pixels de tailles et de couleurs différentes (plusieurs nuances de rouge), ce nouveau maillot extérieur est un peu plus sobre.

On peut encore percevoir un effet artistique puisque des taches de peinture grises sont visibles sur le fond blanc du maillot. On retrouve du rouge sur le logo adidas, l'emblème de la fédération de football espagnol, mais aussi sur le bord des manches et une fine bande jaune toujours sur les manches tandis que les trois bandes au niveau des épaules sont gris foncé.

Les hommes de Luis Enrique pourraient inaugurer cette nouvelle tenue dimanche 28 mars contre la Géorgie en éliminatoires de la Coupe du monde 2022.