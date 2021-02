OM : André Villas-Boas a-t-il eu raison de démissionner ?

La suite après cette publicité

OUI

Dans l'histoire récente de l'Olympique de Marseille, un autre homme a posé sa démission pour des raisons qui iraient à l'encontre de ses valeurs : Marcelo Bielsa. Sous prétexte qu'André Villas-Boas ne dispose pas de la même sympathie, sûrement à juste titre, nous devrions le clouer au pilori. Certains entraîneurs ont des valeurs et des principes au-dessus des finances et des institutions. Cette fois, André Villas-Boas n'a pas apprécié l'arrivée d'Olivier Ntcham, comme Bielsa n'avait pas adhéré au recrutement de Doria, le jeune Brésilien. Se sentir trahi est probablement la pire des sensations et c'est en ce sens que sa démission est justifiée.

Certains diront qu'ils a déjà posé sa démission auparavant. Oui, certes, après une terrible défaite contre Nîmes. Dans un monde où les entraîneurs s'accrochent à leurs finances et à leurs postes, comment ne pas souligner l'attitude du Portugais ? Il l'a expliqué ce mardi, il ne veut pas d'argent. Alors que son équipe s'enlise et que la grogne populaire augmente, il estimait peut-être qu'il n'était plus l'homme de la situation. Se sentant en dessous de l'institution, il a laissé entre les mains des dirigeants de cette dernière la possibilité de donner un nouveau souffle.

Certains rappelleront l'histoire avec Andoni Zubizarreta. L'été dernier, il avait annoncé qu'il partirait aussi si l'Espagnol s'en allait. Le directeur sportif a quitté le navire, André Villas-Boas non. Pour quelles raisons ? Celle-ci est relativement simple : les cadres lui ont fait les yeux doux et l'ont convaincu de rester. Frank McCourt, avec qui il avait une ligne directe, a aussi eu des mots à son égard. On pourra lui reprocher un manque de fidélité envers Zubi, mais pas envers le vestiaire, qui l'a soutenu à l'époque et qui ne lui rend pas franchement bien cette saison.

Dans le conflit qui l'oppose à Pablo Longoria, on estime que ce n'est pas à l'entraîneur de choisir des joueurs alors qu'il va quitter le club dans quelques mois. On voit tout à fait juste dans ce sens. Toutefois, des profils ont été définis et force est de constater qu'Olivier Ntcham ne fait pas partie de la case des Lovre Majer, Amine Adli ou même Angelo Fulgini. Il a précisé donc que l'ancien du Celtic n'était pas pas dans la liste et qu'il avait expressément dit non à Longoria. L'Espagnol a dû profiter d'une opportunité de marché et donc fait le coup dans le dos de son coach. Ceci explique aussi pourquoi André Villas-Boas, toujours avec ce sentiment de trahison, a eu raison de poser sa démission.

NON

Olivier Ntcham est donc un joueur si important qu'il peut être le détonateur d'une bombe, celle de la démission d'André Villas-Boas. Ntcham, 14 apparitions en Scottish Premier League cette saison, est si clivant qu'il peut générer un tel chamboulement au sein de l'OM... Le malheureux Français se retrouve coincé au cœur d'un imbroglio terrible, mais dont il est bien évidemment étranger. C'est en se servant de son recrutement qu'AVB s'est désengagé de ses responsabilités en posant sa démission. Les départs cet été et cet hiver de, entre autres, Bouna Sarr, Maxime Lopez, Kevin Strootman, Isaac Lihadji, Marley Aké et Morgan Sanson ? Pas de problème ! Les fins de contrat imminentes de joueurs clés ? Pas de problème ! Le démantèlement programmé d'un effectif qu'il avait su mener jusqu'à la deuxième place de Ligue 1 ? Pas de problème, AVB est toujours là !

Le coach portugais avait largement le temps de s'enfuir quand il a vu la direction prise par le projet olympien. Mais il aurait été sensible aux discours de joueurs énamourés, désireux de le retenir. La belle histoire. Après Nîmes et une nouvelle prestation indigente, il avait déjà proposé sa démission à sa direction. Puis il a expliqué il y a une semaine qu'il partirait probablement à l'issue de la saison. Très bien, pourquoi pas. Mais alors si tel est le cas, pourquoi prendre aussi mal le recrutement d'un joueur qu'il ne désirait pas ? Personne ne lui empêche le droit de ne pas être emballé par ce transfert. Mais alors qu'il a prévu de partir dans 4 mois, il faudrait qu'il choisisse l'heureux élu dans les dernières heures d'un mercato particulièrement difficile ?

Un président préside, un directeur sportif gère la politique sportive du club et un entraîneur entraîne. Comment reprocher à Pablo Longoria de faire fi de l'avis d'un coach qu'il ne fréquentera plus la saison prochaine ? Est-il là pour contenter AVB ou pour bâtir le futur effectif de l'OM ? Lui ne se trompe pas sur son rôle et s'active. S'il est coupable de quelques transferts qui ne portent pas leurs fruits (Yuto Nagatomo, Luis Henrique), AVB n'a pas eu non plus l'œil toujours juste et certains se demandent encore ce qu'il trouve à Michaël Cuisance... Si AVB est tellement à cheval sur les principes, cela fait longtemps qu'il aurait dû partir, au regard du nombre de couleuvres avalées.

Puisqu'il n'a pas voulu partir l'été dernier, Villas-Boas doit assumer son rôle jusqu'au bout, encore plus après la bérézina vécue en Ligue des Champions, encore plus au cœur d'une mauvaise série de résultats. Franchement, on aurait compris qu'il claque la porte suite aux débordements vécus samedi. Il a précisé que cela n'avait rien à voir. Oui, Ntcham ne colle pas à ce qu'il voulait pour remplacer Sanson, mais si tous les entraîneurs, encore plus ceux dont la date de départ est déjà connue, agissaient avec une telle lâcheté, ils seraient encore bien plus nombreux sur le marché.