OM-PSG : des chants homophobes dans les tribunes

C’est l’un des enjeux parallèles de ce Classique entre l’OM et le PSG, depuis les sorties médiatiques conjointes du ministre des Sports et du ministre de l’Intérieur. Les deux hommes ont annoncé qu’ils comptaient bien appliquer les règles de la LFP concernant notamment les chants homophobes. En réclamant donc l’arrêt d’un match, puis la défaite sur tapis vert du club hôte si ce genre de chants continuait. Du côté de l’Orange Vélodrome, on ne semble pas sensible à ces menaces.

Sur le parvis, des chants homophobes ont résonné. Puis en tribunes également, comme on peut l’entendre sur les images rapportées par notre envoyé spécial. Reste à savoir si les conséquences annoncées par le nouveau gouvernement vont se concrétiser.