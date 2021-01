Droits TV : France Télévisions entre aussi dans la danse pour la Ligue 1 !

En plein marasme économique suite au Covid-19 et au fiasco Mediapro, l'élite du football français se trouve sous assistance respiratoire. Les hautes sphères de la Ligue de Football Professionnel vacillent encore un peu plus depuis que Canal Plus s'est positionné en la faveur d'un nouvel appel d'offres pour la diffusion des rencontres de Ligue 1 et Ligue 2.

Si la LFP a validé le processus d'un appel d'offres qui doit être bouclé rapidement, plusieurs chaînes se sont manifestées pour reprendre le flambeau à partir du 31 janvier, date à laquelle Téléfoot ne pourra plus diffuser le championnat de France. Ainsi, M6 puis TF1 ont effectué des démarches officielles auprès de l'instance pour accueillir la Ligue 1 sur leurs antennes. Les intéressés ne sont plus seuls sur ce dossier puisque France Télévisions aurait contacté officiellement la LFP !

France Télévisions se manifeste, le gouvernement rôde

Selon les informations du Parisien le groupe public se serait porté candidat pour diffuser les rencontres de Ligue 1 si Téléfoot ne se trouvait plus en mesure de le faire. Des échanges qui remonteraient à la fin d'année dernière quand le groupe sino-espagnol a officialisé son désir de ne plus honorer le versement de ses droits de diffusion. Si France Télévision veut aider la Ligue de Football Professionnel pour éviter l'écran noir, le groupe public n'ira pas plus loin dans sa démarche et ne se positionnera donc pas sur l'appel d'offres global.

Reste à savoir si toutes ces propositions vont rendre la vie de la LFP plus facile dans ce dossier vital pour le football français. Toujours selon Le Parisien, le ministre de l'Education, la Jeunesse et les Sports Jean-Michel Blanquer et sa ministre déléguée Roxana Maracineanu scruteraient avec attention l'avancée des négociations. Les prochains jours s'annoncent décisifs pour Vincent Labrune et ses collaborateurs...