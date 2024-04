Ligue des Champions : Luis Enrique annonce que le PSG va réaliser une grande première face au FC Barcelone

Battu 3 buts à 2 au Parc des Princes lors du quart de finale aller de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est prêt à en découdre. Les hommes de Luis Enrique devront toutefois marquer plus d’une fois et essayer de ne pas prendre de buts pour atteindre le dernier carré de la compétition. Un objectif réalisable pour des Parisiens ayant eu une semaine complète pour préparer ce match retour. D’ailleurs, ils sont visiblement arrivés très motivés en Catalogne.

« On vient avec beaucoup d’envie de changer les choses qui se sont passées au match aller. Ramener la victoire à Paris. Donner beaucoup d’envie, rester ensemble durant tout le match. Demain, c’est le moment des grands joueurs, tout sortir de l’intérieur. (…) On est très motivé, on a hâte que le match de demain commence. (…) Si on défend ensemble et qu’on gagne nos duels, on a plus de possibilités de gagner le match », a confié Achraf Hakimi en conférence de presse. Un discours partagé par son entraîneur quelques instants plus tard.

Barça-PSG : Luis Enrique répond à Xavi

«Je le répète : nous sommes prêts»

« Ce match retour est un peu différent parce qu’il n’y a pas eu de match entre les deux et nous avons eu le temps nécessaire pour analyser et améliorer notre performance. Le match aller a été très disputé, le résultat ne reflète pas exactement ce que nous avons donné. Il faut présenter une meilleure version de nous-mêmes demain. Une équipe ne spécule pas, nous sommes convaincus que nous allons renverser la situation ». Confiant, l’Espagnol assure que son équipe va réaliser un exploit demain face à son ancien club, toujours avec cette volonté de dédramatiser la défaite au Parc des Princes.

« Après 27 matches sans perdre, il faut se relever, se préparer et améliorer la performance. Il ne faut pas exagérer. Il faut accepter la défaite, nous avons félicité le Barça. Il faut nous préparer pour demain. (…) Après une défaite, les deux jours qui ont suivi ont été difficiles. On a du mal à retrouver notre état physique et mental sur le coup, mais il y a un autre match au bout de six jours. Nous savons exactement ce que nous voulons faire. (…) On tombe, on se relève. Un sportif de haut niveau doit être habitué à cela, il faut l’accepter. Après ces deux jours, le joueur a cette capacité de s’entraîner. On a eu le temps pour mieux préparer notre stratégie d’attaque. Je le répète : nous sommes prêts. (…) Tous les joueurs de mon équipe veulent gagner. Tous ceux qui font partie du PSG. Le PSG n’a jamais été capable de se qualifier après avoir perdu à l’aller, mais demain, nous allons le faire. » Kylian Mbappé et ses coéquipiers vont-ils donner raison à leur coach ? Réponse demain à partir de 21h.

