Newcastle - Liverpool : les compositions officielles

Les Magpies peuvent-ils arrêter les Reds ? Ce mercredi soir, pour le compte de la 14ème journée de Premier League, Newcastle, 11ème, reçoit Liverpool, solide leader. Les hommes d’Arne Slot sont sur une dynamique incroyable avec une série de 16 matches sans défaite (15 victoires, 1 nul) toutes compétitions confondues et n’ont connu qu’une seule défaite depuis le début de la saison. La bande de Bruno Guimaraes, qui reste sur deux rencontres sans succès, va tenter d’y mettre fin. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20:30.

Pour ce match, Eddie Howe, privé de Krafth, Botman et Lascelles, fait démarrer son équipe en 4-3-3 avec la même arrière-garde et la même attaque que lors du dernier match. Son seul changement du jour est pour son milieu de terrain avec la titularisation de Murphy aux dépens de Willock. Arne Slot, toujours privé d’Alisson, Bradley, Tsimikas, Konaté, Jota et Chiesa, aligne lui un 4-2-3-1 et garde également quasiment le même onze qui a battu Manchester City dimanche dernier puisqu’il procède à deux changements : Szoboszlai et Alexander-Arnold laissent leur place à Quansah et Curtis Jones.

Les compositions d’équipes :

Newcastle : Pope - Livramento, Schar, Burn, Hall - Tonali, Guimaraes, Murphy - Gordon, Isak, Joelinton

Liverpool : Kelleher - Gomez, Quansah, Van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Jones, Gakpo - Nunez