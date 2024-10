EdF : Kylian Mbappé ne fait plus effet chez les marques

Kylian Mbappé ne fait plus d’émules. Si l’on savait la cote de popularité du Madrilène en chute libre auprès du public français, ce désamour rejaillit aussi au niveau des marques et de leurs campagnes publicitaires. Comme l’explique un partenaire de la FFF à L’Équipe, l’effet Mbappé est en train de se dissiper.

La suite après cette publicité

«Tchouameni, Barcola, Dembélé ou Koundé ont ce potentiel (médiatique). L’arrêt de Griezmann est préjudiciable car lui faisait l’unanimité contrairement à Mbappé. On ressent un désamour pour Mbappé, son image ne fédère plus. On le remarque sur l’engagement autour de nos campagnes», explique la marque. De toute évidence, ce ne sont pas ses dernières polémiques, qui rythment l’actualité des Bleus depuis le mois dernier, qui devraient plaider en sa faveur.