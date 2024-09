EdF, Real Madrid : la popularité de Kylian Mbappé s’effondre !

Longtemps surnommé le "Génie Français" et adulé par de nombreux Français et fans de football, Kylian Mbappé (25 ans) voit sa cote de popularité drastiquement se dégrader en France. Selon un sondage réalisé par Odoxa, pour Winamax et RTL, les Français ne sont plus que 54% à avoir une bonne opinion de Kylian Mbappé, dont la popularité recule de 12 points en comparaison à avril. Son image publique chute également puisque 58% des Français le jugent aujourd’hui «sympathique» (-22 points en comparaison à 2019), 57% «proche du public» (-19 points) et 35% «humble» (-31 points). La cote de popularité de celui qui était encore la 4ème personnalité préférée des Français fin 2022 recule donc très fortement.

Concernant le capitanat des Bleus, attribué à Kylian Mbappé en mars 2023, 52% des Français jugent que c’est un mauvais choix, 54% aimeraient que Deschamps en désigne un autre et 58% pensent qu’Antoine Griezmann serait un meilleur choix. Concernant le sportif uniquement, 73% des amateurs de football pensent qu’il va réussir au Real Madrid et 57% que le club madrilène est plus fort avec lui. Mais 59% assurent que la Ligue 1 n’est pas moins agréable à regarder en son absence et uniquement 52% pensent que son départ a amoindri le PSG. Le comportement récent de Kylian Mbappé semble donc agacer une certaine partie les Français…