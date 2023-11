Palmeiras : l’excellent retour en forme d’Endrick affole le Real Madrid

On ne présente plus Endrick. Ce jeune brésilien de 17 ans avait étonné tout son pays avec les jeunes équipes de Palmeiras, avant d’éclater au grand public lors de ses apparitions avec les U17 de la sélection brésilienne. Eh forcément, cela avait attiré l’œil des grands d’Europe. Convoité par le FC Barcelone ou encore le PSG, le gamin de Brasília avait pourtant décidé de faire confiance au projet madrilène](https://www.footmercato.net/a7118066364582887267-le-real-madrid-casse-sa-tirelire-pour-soffrir-la-pepite-endrick), lui qui avait été enrôlé pour la somme hallucinante de 70 millions d’euros, à l’âge de 16 ans.

Endrick digère enfin son transfert au Real Madrid

Avec ce transfert, Endrick devenait la deuxième plus grosse vente de l’histoire du football brésilien derrière Neymar, vendu au FC Barcelone en 2013 pour 88 millions d’euros, et devant Vinícius Jr, parti au Real Madrid en 2018 pour 45 millions d’euros. Et s’il doit attendre ses 18 ans pour rejoindre les Merengues, ce transfert a déjà été difficile à assumer pour le buteur de Palmeiras. Muet pendant des semaines, Endrick a attendu la dernière manche du Championnat brésilien pour retrouver toute sa splendeur. Et dernièrement, le gaucher cartonne.

Déjà salué par la presse locale, il a excellé lors du choc contre Botafogo en s’offrant un doublé. D’abord auteur d’un magnifique rush solitaire, l’attaquant de 17 ans inscrivait une nouvelle réalisation après un superbe contrôle orienté à l’entrée de la surface, avant d’être impliqué sur un nouveau but permettant à Palmeiras de l’emporter au terme d’un match fou… qui aura même provoqué une grosse colère de John Textor, propriétaire de Botafogo.

Endrick salué par Carlo Ancelotti

Mais Endrick ne s’est pas contenté d’une deuxième mi-temps sensationnelle contre Botafogo. Devant son public, il ne lui a fallu que six minutes pour marquer dans le choc contre l’Athletico Paranaense, où son rival Vitor Roque était absent en raison d’une blessure. Un but qui permet à la formation de Sao Paulo d’enchaîner cinq victoires consécutives en Serie A et de revenir à hauteur de Botafogo. «Je me sens très calme. De temps en temps, je suis un peu nerveux, mais je ne sais pas pourquoi, dans ce match, je suis arrivé avec un grand calme dans mon cœur. Ce but, c’est normal pour moi, parce que j’ai marqué beaucoup de buts comme ça», a déclaré Endrick, après son but de la victoire contre l’Athletico (1-0).

Avec cette série de buts, Endrick est désormais le meilleur buteur de Palmeiras dans le Brasileirao, à égalité avec Raphael Veiga (8 buts) et n’a maintenant plus que six matches pour améliorer ses statistiques et remporter, déjà, son premier trophée avec le club Alviverde. «Endrick ? Nous regardons ce qu’il fait. Il se débrouille très bien. Il progresse très rapidement», avait d’ailleurs expliqué Carlo Ancelotti à son sujet, samedi. Alors qu’il pourra rejoindre le Real Madrid qu’à partir de juillet prochain, à ses 18 ans, Endrick est déjà très attendu dans la capitale espagnole.