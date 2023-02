Palmeiras, Real Madrid : Endrick commence à inquiéter

La suite après cette publicité

Beaucoup attendent déjà l’été 2024 pour voir débarquer Endrick en Europe. Considéré comme le joueur brésilien le plus prometteur du moment, l’attaquant de Palmeiras a déjà réglé l’épineux dossier de son avenir et devrait démarrer son aventure européenne du côté de Madrid, avec des Merengues qui ont devancé tous ses prétendants et se sont offert un nouveau prodige brésilien.

Mais depuis que son avenir a été réglé, c’est un peu plus compliqué pour lui sur le terrain. Sur les six rencontres officielles disputées en 2023 - cinq de championnat et une Supercoupe du Brésil - le futur merengue n’a marqué aucun but, tout comme il n’a délivré aucune passe décisive. Un gros contraste avec ses bonnes prestations d’avant-Mondial. Bien sûr, il est difficile d’exiger à un adolescent de performer de façon régulière, mais des questions commencent à se poser autour de lui. Pas sur son talent, mais plutôt sur les conséquences de sa surexposition.

La pression, trop forte ?

« J’ai toujours reconnu le talent de ce joueur de 16 ans, mais j’ai aussi dit qu’il aurait du mal à affronter des défenseurs expérimentés, et la grande majorité ayant une vaste expérience internationale. Et c’est exactement ce qui se passe. Ils le surveillent tous, ils marquent de près, ils se rassemblent, ils savent tacler, ils se positionnent très bien. Et bien sûr, la pression augmente avec son manque d’expérience, couplé avec l’attente qu’il fasse dans ces matchs ce qu’il a fait chez les moins de 17 ans et les moins de 20 ans », écrit par exemple l’ancien international brésilien Walter Casagrande dans UOL Esporte. Ce week-end, il a en revanche signé une belle prestation qui a rassuré un peu de monde au pays.

« Le grand match d’Endrick peut être considéré comme un soulagement pour les fans de Palmeiras, car l’attaquant n’était pas au niveau en ce début de la saison. Bien qu’il n’ait pas marqué de buts, il était très participatif en attaque et ne manquait que de percer les filets pour couronner sa performance », peut-on lire dans UOL Esporte suite à son match face à Santos dans la nuit de samedi à dimanche. Plus qu’à attendre ce but qui servira de déclic !