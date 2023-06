Juventus : Adrien Rabiot a 2 offres sur la table

La suite après cette publicité

C’est un des gros dossiers de ce début de mercato. Où jouera Adrien Rabiot la saison prochaine ? Voici une question à laquelle il est difficile de répondre, et il est fort probable que même le principal concerné soit un peu dans le flou pour son avenir. Son contrat à la Juventus expire à la fin du mois et pour l’instant, les choses n’ont pas vraiment avancé pour une prolongation.

Le quotidien italien Tuttosport en dit un peu plus sur la situation de l’international tricolore. Pour l’instant, il a deux offres sur la table. La première, c’est celle de la Juventus. La possibilité de prolonger son bail et de rester à Turin existe clairement dans la tête du milieu de terrain, qui en a déjà parlé avec sa maman et conseillère Véronique. Seulement, la Juventus ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine suite à sa sanction, et ça peut faire la différence…

L’Angleterre le tente bien

Notamment parce que la deuxième offre qu’a le clan Rabiot vient de Manchester United, qui disputera bien la plus prestigieuse des compétitions européennes. La possibilité de jouer en Premier League est particulièrement séduisante pour le milieu de terrain français, qui a été formé à Manchester City, l’écurie rivale des Red Devils.

On imagine aussi que la proposition formulée par le cador anglais sera supérieure à celle de la Juventus. Récemment, la presse italienne expliquait que l’offre turinoise n’était que d’une année supplémentaire, avec le même salaire qu’il perçoit actuellement, soit 7 millions d’euros à l’année. Cette saison, il a disputé 32 rencontres de Serie A avec les Piémontais, terminant avec 8 buts et 4 passes décisives au compteur.