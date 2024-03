EdF (F) : un nouveau candidat se présente

En fin de contrat l’été prochain avec l’équipe de France féminine, Hervé Renard ne va pas poursuivre l’aventure à la tête des Bleues après les Jeux olympiques. «Pour être clair avec vous, j’ai annoncé à la Fédération que je ne continuerai pas», a notamment affirmé l’ancien sélectionneur de l’Arabie saoudite. Ainsi, il est temps désormais de trouver son successeur.

Si Pascal Dupraz s’est déjà proposé, un autre candidat a émis la possibilité de prendre la tête de l’équipe de France féminine. Il s’agit de Reynald Pedros, ancien sélectionneur du Maroc chez les féminines entre 2021 et 2023. Il a confirmé sa volonté au micro de Canal +. «À partir du moment où Hervé Renard a décidé de quitter ses fonctions après les JO, effectivement, oui, je suis candidat pour reprendre l’équipe de France après sa mission», a-t-il déclaré. «Je ne sais pas s’ils ont encore ouvert les candidatures officiellement. Quand on saura quand on pourra les envoyer, je le ferai avec grand plaisir, car c’est quelque chose qui me tient à coeur», a ajouté Pedros, bien décidé à devenir le sélectionneur des Bleues.