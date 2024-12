Nantes : énorme rebondissement pour le poste d’entraîneur

«Si on me dit que c’est possible, je vais le chercher. Je prends la voiture et je fais l’aller-retour», confiait Antoine Kombouaré cette semaine au sujet de Randal Kolo Muani. Une déclaration qui avait suscité les moqueries de nombreux internautes, estimant que le Kanak avait plus de chances de faire un aller sans retour au regard de sa position plus que fragilisée. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, Kombouaré a su convaincre, et par la force des choses, c’est lui qui devrait être l’entraîneur des Canaris pour cette nouvelle année 2025.

La suite après cette publicité

Comme le révèle le journal L’Équipe, la direction du club a fait le choix de lui renouveler sa confiance après un entretien durant lequel il aurait manifesté sa motivation à l’idée de poursuivre. Jusqu’à quand ? L’avenir nous le dira, mais ce qui est désormais acté, c’est que ni Sérgio Conceição, ni Habib Beye, ni Claude Puel, également cité, ne prendront le relais pour le moment. En revanche, l’ancien entraîneur du PSG le sait trop bien pour avoir déjà pris la porte en mai 2023 : son avenir ne tient toujours qu’à ses résultats, et s’il ne parvient à redresser le navire (Nantes est 14e), il passera par-dessus bord.