OM : l’incroyable renaissance d’Amine Harit

Il a beau revenir de très loin après sa grave blessure au genou contractée il y a onze mois, et qui lui aura coûté sa place à la Coupe du Monde, Amine Harit ne se fixe plus aucun plafond. En verve depuis le début de saison avec l’OM, l’international marocain a encore confirmé qu’il détenait une large partie de la réussite de son club dans les pieds. Titularisé ce dimanche lors de l’écrasante victoire des Phocéens face au HAC (3-0), le joueur formé à Nantes a régalé.

Positionné dans un poste de numéro 10 en soutien de Pierre-Emerick Aubameyang, Harit s’est mué en véritable pourvoyeur d’occasions. Sur le but du Gabonais (21e), son premier en Ligue 1 depuis son départ de Saint-Etienne en 2013, c’est d’ailleurs lui qui crée le décalage en trouvant une passe astucieuse entre deux défenseurs. «Il fallait ouvrir la vanne, elle était rouillée (par rapport à son dernier but inscrit il y a 10 ans en Ligue 1). Ca faisait longtemps, je dois remercier Amine, il fait un match incroyable encore aujourd’hui», soulignait d’ailleurs l’attaquant après la rencontre au micro de Prime Video.

Gattuso est tombé sous le charme du Marocain

Déroutant, influent, capable de créer des différences par la passe ou le dribble, Amine Harit a fait vivre un calvaire à la défense normande ce dimanche. Une performance qui lui a logiquement valu la note de 8 sur notre site internet, la plus haute de la rencontre. Il aurait même pu soigner sa fiche statistique si Iliman Ndiaye (49e) et Pierre-Emerick Aubameyang (53e) s’étaient montrés plus tueurs devant le but. Mais en tout état de cause, son entraîneur Gennaro Gattuso n’est pas resté indifférent face à sa performance.

«Je l’ai dit hier en conférence de presse, c’est un joueur qui peut apporter une supériorité dans toutes les parties du terrain. Il a une intelligence tactique, technique tellement intéressante. Puis il a forcément la qualité du premier contrôle qui fait tout», a loué l’entraîneur italien au micro de Prime Video. Avec un Harit dans ces dispositions, l’OM peut décidément nourrir de belles ambitions. A condition que ça suive derrière.