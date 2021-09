L'année terrible de Florentino Pérez

La suite après cette publicité

Il est temps que cette année 2021 se termine pour le Real Madrid et surtout son président Florentino Pérez. Dans à peu près tout ce qu'il a voulu faire ces derniers mois, le président merengue a échoué. On en oublierait presque qu'il a tout de même été réélu pour un nouveau mandat au printemps. Il ne manque pourtant pas de moyens, de degré de persuasion, ni de réseaux et encore moins d'ambition. Seulement après cette fin de mercato, où il a tout de même réussi à s'offrir Eduardo Camavinga dans les derniers instants, ce qui apparaît comme un joli lot de consolation tout de même, le patron madrilène a vu celui qu'il chérissait tant, l'homme qui doit incarner le renouveau, Kylian Mbappé, rester du côté du PSG.

Oh bien sûr, ce n'est pas vraiment la faute du joueur. Ce dernier avait très envie de venir mais malgré les nombreuses propositions envoyées au club français, 160 M€, puis 180 M€ et enfin 200 M€, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont dit non. Et tant pis si le champion du monde partira libre dans un an, probablement au Real où les portes seront toujours ouvertes, à moins d'un cataclysme d'ici là. De quoi mettre Pérez dans une certaine colère. L'homme d'affaires de 73 ans n'a pas vraiment l'habitude qu'on lui réponde par la négative. L'échec dans le dossier Mbappé est pourtant loin d'être le seul dans son annus horribilis, où seul le retour au Santiago Bernabéu le 11 septembre prochain donne un peu de baume au cœur.

Un mercato "petit bras" pour le Real

Toujours au rayon mercato, le Real Madrid a dû se résigner à laisser partir Raphaël Varane. Multiple champion d'Europe avec la Casa Blanca, le défenseur ne souhaitait visiblement pas prolonger un contrat qui courrait jusqu'à 2022. Sentant la mauvaise affaire venir, Pérez a préféré accepter l'offre de Manchester United de 50 M€. Mais ce n'est pas tout car avant lui, Sergio Ramos, le capitaine du Real depuis de nombreuses saisons, n'a pas réussi à s'entendre avec son club de (presque) toujours pour prolonger. Lui souhaitait deux ans de contrat quand le club ne lui en offrait qu'une saison. L'histoire a pris fin ici à la grande surprise des socios.

Le départ de Zinedine Zidane était lui plus attendu. L'entraîneur a vécu une année difficile à la tête de l'équipe première. Ses joueurs l'ont même sauvé à plusieurs reprises durant la saison en allant gagner contre le Barça, Séville ou encore en atteignant tout de même les demi-finales de la Ligue des Champions. Même si ce n'était pas le souhait de Florentino Pérez, la fin de l'histoire semblait inévitable et même souhaitée par pas mal de monde au club. ZZ a même regretté le manque de soutien de son supérieur. Après avoir tout gagné chez les Merengues durant ses deux mandats, le Français s'en est allé sans un seul trophée. Un autre échec pour le boss du club, lui qui a coutume de gagner partout et tout le temps.

Avant le mercato, l'échec de la Super League et la divulgations des écoutes

Le président madrilène a aussi fait la Une de l'actualité cet été. Et il s'en serait bien passé. El Confidencial avait divulgué le contenu d'enregistrements audio datant de 2006 à 2012 lorsqu'il était déjà le patron du club lors d'un de ses premiers mandats. Dans ces bandes-son on l'entend employer des propos particulièrement véhéments pour s'en prendre directement aux membres de l'équipe de l'époque, dont certains très importants comme Iker Casillas, la gardien et capitaine, ou encore Vincente Del Bosque, puis plus tard Cristiano Ronaldo et José Mourinho. Pérez s'était vu contraint de rapidement démentir toutes ces divulgations mais le mal est fait.

Enfin, cette polémique faisait déjà suite en avril dernier à la tentative de putsch de la Super League par onze des clubs les plus puissants d'Europe. Au bout de deux jours, la plupart, notamment les Anglais, ont abdiqué face à l'énorme tollé créé mais pas le Real, le Barça et la Juve. Souhaitant révolutionner la manière de consommer du football, Pérez s'était défendu d'une idée selon laquelle il créait une compétition pour riche. L'UEFA a fini par avoir gain de cause, pour le moment, et l'affaire a fini devant les tribunaux compétents. L'omniprésident du Real a encore échoué dans ce dossier mais il n'a pas encore complètement jeté l'éponge. Peut-être en 2022...