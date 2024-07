Amical : Rennes s’offre Laval grâce à ses jeunes et ses recrues

Après un match nul concédé face à Saint Malo (3-3) la semaine dernière, le Stade Rennais poursuivait sa préparation face à un autre club de l’ouest ce samedi : le Stade Lavallois. Un adversaire coriace, mais dont les joueurs de Julien Stéphan ont finalement su se défaire à Dinard (2-1), dans un format de match de 3x30 minutes destiné à faire tourner les effectifs.

En début de rencontre, c’est le Danois Albert Gronbaek qui s’était illustré le premier. Arrivé cet été de Bodo Glimt, le milieu de 23 ans n’a en effet eu besoin que de 10 minutes avant de marquer son premier but d’un plat du pied droit. Si Jordan Tell a par la suite égalisé pour le club mayennais (1-1, 48e), ce sont bien les Bretons qui ont eu le dernier mot grâce à un but du jeune attaquant formé au club, Alan Do Marcolino (76e, 2-1). Rennes poursuivra sa préparation face à Angers, samedi prochain, tandis que Laval défiera Brest, mercredi.