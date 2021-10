Brésil : la réaction de Thiago Silva après sa 100e sélection

En entrant en jeu à la place d'Eder Militao à la 72e face à la Colombie dans la nuit de dimanche à lundi, le défenseur central brésilien Thiago Silva (37 ans) a honoré sa 100e sélection sous le maillot de la Seleçao, devenant ainsi le 7e Auriverde le plus capé de l'histoire, à égalité avec l'ancien attaquant du Real Madrid et de l'AC Milan Robinho. Malgré le match nul concédé face aux Cafeteros, l'ex-Parisien s'est dit ravi de rejoindre le club des 100 de la sélection brésilienne.

« C'est une source de grande fierté. C'est un jour spécial, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais pu imaginer ce moment. Je suis très heureux, je suis très reconnaissant pour tout ce que j'ai vécu ici, et pour ce que je suis sur le point de vivre. J'espère que cette marque pourra être étendue de plus en plus. Le plus important est de continuer à servir l'équipe nationale brésilienne avec grand plaisir, avec grande fierté », a-t-il déclaré en interview d'après-match.