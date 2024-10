Paul Pogba va pouvoir rejouer dès novembre !

Paul Pogba va pouvoir rejouer au football. Suspendu pendant quatre ans après avoir été testé positif aux métabolites de la testostérone, le 11 septembre 2023, après un match face à l’Udinese (où il n’est même pas entré en jeu), le milieu français de 31 ans a vu le tribunal arbitral du Sport réduire sa sanction à dix-huit mois. Le joueur de la Juventus sera donc à nouveau disponible à partir de mars 2025, même si cela pourrait être loin de la Juve, qui ne veut pas récupérer son lourd salaire.

Mais comme l’informe le Daily Mail, Paul Pogba va rejouer… dès ce mois de novembre. Le milieu de terrain français va participer à un match amical de la Kings Cup, à Dubaï, fin novembre. Cette rencontre amicale regroupera des anciennes légendes du football telles que John Terry, Roberto Carlos, David Villa, Michel Owen, Edgar Davids, Blaise Matuidi ou encore David Silva. Pogba et l’icône brésilienne Roberto Carlos ne joueront que 15 minutes par mi-temps et seront exemptés de cartons jaunes et rouges et ne pourront pas être signalés hors-jeu pour ce match amical. De quoi lui redonner goût au football.