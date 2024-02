Barça : Robert Lewandowski se confie sur son avenir

Cette saison, Robert Lewandowski est loin de ses standards habituels. L’attaquant polonais est souvent proche des 50 buts par saison (toutes compétitions confondues), cette année, le joueur du Barça n’a inscrit que 14 réalisations. De quoi questionner son avenir dans la capitale catalane. Pour le joueur, qui s’est confié à Sport, il n’a jamais été question d’un départ pour lui. Son contrat expirant à l’été 2026, l’ancien joueur du Bayern souhaite aller à son terme. Le joueur a un objectif : inaugurer le nouveau Camp Nou.

« C’est un stade magique, un terrain magique, et oui, bien sûr, je veux y jouer. Il faut encore attendre dix mois, je pense. J’espère qu’on pourra y être à la fin de l’année et pouvoir jouer avec tout le monde dans cette super ambiance. (…) Je me sens très bien en ville, ma famille aussi, nous sommes très heureux » a-t-il ajouté la presse espagnole.