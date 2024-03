Barça : Xavi est très inquiet pour Frenkie de Jong et Pedri

Soirée noire pour le FC Barcelone. En déplacement dans le pays basque, le Barça avait pour but de l’emporter sur la pelouse de Bilbao, en grande forme ces dernières semaines. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour le club catalan. Timorés, les coéquipiers de Jules Koundé ont concédé le nul vierge et disent presque adieu à la Liga suite à cette nouvelle déconvenue. Pire encore, les visiteurs ont perdu Pedri et Frenkie de Jong. Les deux joueurs sont sortis en affichant des mines déconfites qui ne laissent rien présager de bon.

Interrogé en conférence de presse sur la santé de ses deux joueurs, Xavi ne s’est également pas voulu rassurant : «les blessures de Pedri et de Jong ne semblent malheureusement pas bonnes. Cela semble sérieux. Les médecins m’ont dit que les blessures de Frenkie et Pedri semblaient graves. Nous sommes tristes, car je pense qu’ils seront absents pendant un certain temps.» Une terrible nouvelle pour le Barça qui affronte Naples dans une manche retour des 8es de finale de Ligue des champions qui se fera donc avec un entrejeu décime.