Qualif. CdM 2022 : le Danemark qualifié, l'Angleterre freinée à Wembley, le Portugal brille grâce à Cristiano Ronaldo

Alors que la Belgique, l'Espagne, la France et l'Italie s'affrontaient lors du Final Four de Ligue des Nations la semaine passée, les qualifications pour la Coupe du monde 2022 se poursuivaient ce mardi soir. Et parmi les pays en lice, le Danemark a obtenu son billet pour le Qatar et devient la deuxième nation qualifiée, après l'Allemagne. Sans forcer, les Danois se sont imposés contre l'Autriche grâce à un but de Maehle (1-0, 53e) et signent un huitième succès consécutif dans ces qualifications. Et parmi les poursuivants du groupe F, l'Ecosse conforte sa deuxième place après une victoire poussive en fin de rencontre contre les Iles Féroé (1-0, 87e).

L'Angleterre, qui devait s'imposer afin de prendre le large en tête du groupe I, a vécu une soirée compliquée contre la Hongrie. Après un pied beaucoup trop haut de Shaw sur Négo dans la surface, les Hongrois prenaient l'avantage sur un penalty transformé par Sallai (1-0, 24e). Stones pensait sonner la révolte anglaise en égalisant à bout portant (1-1, 37e) mais les Three Lions repartent finalement de Wembley avec seulement un point. La Pologne menait 1-0 contre l'Albanie avant que le match ne soit arrêté pour des jets de projectiles. Mais au bout de la nuit, la Pologne s'est imposée et repasse deuxième de son groupe avec trois points de retard sur les Anglais.

Un nouveau triplé pour Cristiano Ronaldo

Dans un groupe A très disputé entre la Serbie et le Portugal, la Seleçao s'est tranquillement imposée contre le Luxembourg grâce à un doublé sur penalty de Ronaldo et un but de Fernandes en début de rencontre (3-0, 8e, 13e et 18e) avant que Palhinha n'alourdisse le score en seconde période (4-0, 69e). CR7 s'est d'ailleurs offert un triplé en fin de rencontre (5-0, 88e). Mais les hommes de Fernando Santos ne sont pas encore premiers de leur groupe puisque la Serbie s'est imposée contre l'Azerbaïdjan grâce à un doublé de Vlahovic (30e et 53e) et un penalty de Tadic en fin de rencontre (3-1, 83e). Portugal-Serbie, le 11 novembre prochain, s'annonce comme la finale du groupe.

Dans les autres rencontres de la soirée, la Suède s'est imposée contre la Grèce grâce à Forsberg et Isak (2-0, 58e et 69e) et repasse première de son groupe, à deux points de l'Espagne. La Suisse, large victorieuse de la Lituanie (4-0), est assurée d'être au moins barragiste et revient à égalité de points avec l'Italie, leader de groupe C à la différence de buts. Enfin, dans le groupe de la France, l'Ukraine a concédé le nul contre la Bosnie-Herzégovine et reste à trois points des Bleus (1-1). En cas de victoire face au Kazakhstan en novembre, la France sera qualifiée.

Les résultats de ce mardi soir

Albanie 0-1 Pologne : Swiderski (77e)

: Swiderski (77e) Angleterre 1-1 Hongrie : Stones (37e) / Sallai (24e)

Danemark 1-0 Autriche : Maehle (53e)

1-0 Autriche : Maehle (53e) Iles Féroé 0-1 Écosse : Dykes (87e)

: Dykes (87e) Israël 2-1 Moldavie : Zahavi (28e), Dabbur (49e) / Nicolaescu (90e+5)

2-1 Moldavie : Zahavi (28e), Dabbur (49e) / Nicolaescu (90e+5) Lituanie 0-4 Suisse : Embolo (31e, 45e), Steffen (42e), Gavranovic (90e+4)

: Embolo (31e, 45e), Steffen (42e), Gavranovic (90e+4) Portugal 5-0 Luxembourg : Ronaldo (8e, 13e, 87e), Fernandes (18e), Palhinha (69e)

5-0 Luxembourg : Ronaldo (8e, 13e, 87e), Fernandes (18e), Palhinha (69e) Serbie 3-1 Azerbaïdjan : Vlahovic (30e, 53e), Tadic (83e) / Makhmudov (45e+2)

3-1 Azerbaïdjan : Vlahovic (30e, 53e), Tadic (83e) / Makhmudov (45e+2) Suède 2-0 Grèce : Forsberg (58e), Isak (69e)

2-0 Grèce : Forsberg (58e), Isak (69e) Ukraine 1-1 Bosnie-Herzégovine : Yarmolenko (15e) / Ahmedhodzic (77e)

Retrouvez le classement des éliminatoires ici.