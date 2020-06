Deux Norvégiens s'apprêtent à débarquer en Ligue 1

La suite après cette publicité

Si Ruben Gabrielsen (Toulouse) et Haitam Aalesami (Amiens) ignorent encore s'ils évolueront en Ligue 1 la saison prochaine, deux de leurs compatriotes semblent eux se rapprocher à vitesse grand V du championnat de France. Le quotidien norvégien VG avance que Birger Meling (25 ans) et Emil Bohinen (21 ans) ont de très grandes chances d'arriver dans l'Hexagone à l'occasion de ce mercato d'été.

Pour le premier cité, latéral gauche offensif de Rosenborg (76 matches d'Eliteserien, 1 but) qui a participé notamment à 8 matches de Ligue des Champions et 6 de Ligue Europa la saison passée, VG confirme les informations données par L'Équipe dans son édition du jour. L'international A (11 sélections) est en route pour Nîmes, qui dépenserait un peu moins d'un million d'euros pour l'enrôler à six mois de la fin de son bail au pays selon le quotidien sportif. Un contrat de 3 ans l'attendrait déjà dans le Gard.

Meling presque bouclé, Bohinen très courtisé

Pour le second, milieu de terrain prometteur de Stabæk (4 buts et 5 passes décisives en 29 matches d'Eliteserien cette saison), la publication locale, qui n'avance pas de nom de club, annonce tout de même une offre en provenance d'«un top club de L1». Jon Tunold, directeur général de son écurie, confirme à demi-mot. «Il y a des clubs français qui s'intéressent à lui», a-t-il expliqué. Contacté par nos soins, son représentant M. Hoff nous a indiqué qu'une des 2-3 offres reçues par le club norvégien venait bien de France avant de faire le point sur la situation de son poulain.

«Oui, je parle avec 4-5 clubs en France. Je parle avec certains depuis longtemps. Avec d'autres, c'est plus récent. Notre priorité est de trouver le bon club pour la prochaine étape de la carrière d'Emil. Nous étudions en profondeur toutes les possibilités. Ce que nous voulons, c'est un projet sur 3-4 ans pour faire d'Emil un joueur meilleur, pour qu'il poursuive sa progression. Emil est prêt pour le grand saut. Mais il faut d'abord trouver un accord avec Stabæk. Nous ne nous mettons pas de pression. La seule chose que nous voulons, c'est faire le bon choix pour la suite de la carrière d'Emil», nous a-t-il indiqué. Une chose semble certaine, le marché scandinave a des admirateurs en France.