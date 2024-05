Monaco - Clermont : les compositions officielles

La 32e journée de Ligue 1 se poursuit avec Monaco qui accueille Clermont à Louis-II. Actuellement 2e du championnat, l’AS Monaco peut quasiment assurer sa place en Ligue des champions la saison prochaine en cas de succès à domicile. Les Monégasques seront certainement revanchards après la défaite 3-2 de la semaine dernière à Lyon. En face, Clermont est 18e et joue sa survie dans l’élite, le regain de forme affiché le week-end dernier face à Reims (4-1) est à confirmer. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Adi Hütter opte pour un 4-4-2 très offensif. Majecki dans le but, Vanderson et Diatta en latéraux, une charnière centrale Singo-Kehrer. Au milieu, Minamino et Akliouche entourent la paire Fofana-Camara. Enfin en attaque, Ben Yedder est associé au revenant Embolo. Chez les visiteurs, Pasal Gastien organise les siens en 4-2-3-1. Le coach auvergnat reconduit exactement la même équipe qui a battu Reims, à l’exception de Bela qui prend la place de Rashani sur le côté gauche de l’attaque.

Les compositions

Monaco : Majecki - Vanderson, Singo, Kehrer, Diatta - Akliouche, Fofana, Camara, Minamino - Ben Yedder ©, Embolo

Clermont : Diaw - Zeffane, Pelmard, Caufriez, Neto Borges - Magnin ©, Gastien - Virginius, Cham, Bela - Kyei