Vidéo : les scènes de joie complètement délirantes des joueurs de Leverkusen

On ne pourra pas dire qu’on ne l’avait pas vu venir. En ayant fait cavalier seul en long, en large, et en travers cette saison en Bundesliga, le Bayer Leverkusen a logiquement décroché le premier titre de champion d’Allemagne de son histoire ce dimanche (victoire 5-0 face au Werder). Une performance historique, qui pourrait d’ailleurs découler sur deux autres sacres dans les semaines à venir : en Ligue Europa et en Coupe d’Allemagne.

La suite après cette publicité

Quoi qu’il en soit et peu importe ce que la fin de saison leur réserve, l’heure était forcément aux célébrations cet après-midi pour les joueurs d’Alonso. Après avoir communié avec leurs supporters pendant près d’une heure sur la pelouse de la Bay Arena, les nouveaux champions d’Allemagne sont aussi allés à leur joie dans le vestiaire. Xabi Alonso a notamment eu le droit à la traditionnelle douche de bière lors de sa conférence de presse, quand Jérémie Frimpong semblait bien touché aussi. Le bonheur.