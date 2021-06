Nike dévoile officiellement la Mercurial portée par CR7 pendant l'Euro !

Alors que tous les fans de Cristiano Ronaldo avaient déjà remarqué que le quintuple Ballon d'or arborait des chaussures inédites depuis le premier match de l'Euro, il aura fallu attendre que la Belgique élimine le Portugal en huitièmes de finale pour que Nike présente officiellement son dernier bijou au grand public. L'équipementier américain espérait sans doute une qualification des derniers champions d'Europe pour que CR7 continue de mettre sa paire en avant mais il se trouve que cette Mercurial a été baptisée « Spark Positivity » et que son nom prend maintenant tout son sens. Cette paire représente parfaitement l'attaquant de la Juventus, qui ne craint pas l'adversité et qui est sans doute déjà tourné vers la saison prochaine et la Coupe du monde 2022.

La suite après cette publicité

Si la Mercurial est aussi populaire aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Cristiano Ronaldo, qui est le visage du silo depuis presque vingt ans. Le Portugais a donc naturellement droit à des paires uniques dites « signature » de façon assez régulière. Durant cet Euro, CR7 a porté la Mercurial Superfly 8 dans un coloris rouge et blanc qui saute aux yeux, à l'image du joueur qu'il est. Cette paire aura porté chance au numéro 7 qui a réalisé le meilleur euro de sa carrière sur le plan statistique avec 5 buts au compteur, le tout à 36 ans.

Le capitaine de la Seleção n'a pourtant bénéficié d'aucun changement sur ses crampons puisque l'on retrouve exactement les mêmes technologies que sur les Mercurial portées par Kylian Mbappé, Eden Hazard ou encore Luka Modrić. Comme sur toutes les Mercurial dernière génération, la technologie Vaporposite est au coeur de la conception de la « Spark Positivity ». Cette tige en mesh a remplacé le Flyknit autrefois utilisé dans le but d'améliorer le contrôle du ballon et de donner la sensation d'avoir une seconde peau grâce à sa finesse. Nike a par ailleurs été au bout de ses idées au niveau de la personnalisation puisque l'on retrouve la célébration désormais mythique de CR7 au niveau de la semelle intérieure alors que l'inscription « CR7 » se présente sur la languette.

Cette toute nouvelle paire de Mercurial sera disponible dès ce jeudi 1er juillet sur Foot.fr, où vous pouvez également retrouver les autres paires de vos joueurs préférés !