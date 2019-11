L’année 2019 de l’équipe de France touche à sa fin. Ce dimanche soir, à « L’Air Albania Stadium » de Tirana, les Bleus de Didier Deschamps vont affronter l’Albanie pour le compte des éliminatoires de l’Euro 2020. Ça sera en effet le dernier match des champions du Monde cette année, tandis que le 30 novembre, ces derniers attendront comme la plupart des nations qualifiées le tirage au sort de la compétition. Après avoir obtenu leur billet pour la compétition jeudi, juste avant leur victoire contre la Moldavie (2-1), Raphaël Varane et ses coéquipiers ont tout de même objectif ce soir : gagner pour terminer en tête du groupe H et être dont tête de série.

Et pour cette ultime rencontre de l’année civile, Didier Deschamps pourrait nous réserver plusieurs surprises, à commencer par le schéma tactique. Friand du 4-2-3-1, l’ancien milieu de terrain pourrait cette fois-ci opter pour un système à trois défenseurs, à savoir un 3-5-2 ou 3-4-3. Dans les cages, Steve Mandanda devrait encore être titulaire, en l’absence d’Hugo Lloris. Pour la charnière centrale, Raphaël Varane et Clément Lenglet, intouchables depuis quelques mois, devraient être accompagnés du Parisien Presnel Kimpembe.

Une composition avec trois défenseurs ?

Dans l’entrejeu, le champion du Monde 1998 pourrait également innover avec Léo Dubois et Benajmin Mendy dans les couloirs. Pour organiser le jeu de l’équipe de France, Moussa Sissoko et Corentin Tolisso pourraient être associés, avec Kylian Mbappé pas très loin, dans un rôle différent. Et Didier Deschamps aurait décidé de changer ses plans dans toutes les lignes. Car à la pointe de l’attaque, Olivier Giroud pourrait laisser sa place à Wissam Ben Yedder, performant avec l’AS Monaco cette saison. L’Asémiste devrait évoluer aux côtés d’Antoine Griezmann, seul joueur de l’équipe de France à avoir débuté l’ensemble des rencontres (10 avant le match de ce soir, ndlr) de cette année 2019.

Du côté de l’Albanie, le sélectionneur Edoardo Reja devrait lui aussi miser sur un système avec trois centraux, que sont Djimsiti, Dermaku et Veseli, pour protéger Stakosha. Lenjani, bien connu des fans de Ligue 1, et le Napolitain Hysaj animeront les francs, dans un rôle assez offensif. Au milieu de terrain, un trio Memushaj, Baré, Gjasula, qui devra servir de bons ballons au duo Balaj-Manaj présent aux avant-postes.