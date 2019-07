Dans le cadre de sa préparation estivale, l’Olympique Lyonnais affrontait Liverpool au stade de Genève en Suisse. Pour cette confrontation qui s’annonçait extrêmement relevée face au dernier vainqueur de la Ligue des champions, Sylvinho s’appuyait sur un onze qui devrait se rapprocher de la composition lyonnaise face à Monaco en Ligue 1. Ainsi, le technicien brésilien optait pour un 4-3-3 avec le trio Depay, Dembélé, Traoré en pointe. Côté Reds, Jürgen Klopp façonnait un 4-4-2 et pouvait compter sur les retours d’Alisson, Roberto Firmino, Mohamed Salah et Naby Keita. L’OL démarrait la rencontre idéalement.

Suite à un centre de Marçal mal négocié par Alisson, Dembélé surgissait mais se faisait faucher dans la surface par le portier brésilien. L’arbitre de la rencontre indiquait logiquement le point de penalty. Memphis Depay prenait à contre-pied le gardien des Reds pour l’ouverture du score (0-1, 4e). Dans la foulée, Liverpool manquait l’égalisation sur une tentative de Firmino déviée par Andersen, qui venait mourir sur le poteau de Lopes (6e). Le premier quart d’heure du match tenait toutes ses promesses et les hommes de Sylvinho se procuraient une nouvelle occasion. Bien lancé dans la profondeur, Moussa Dembélé à l’entrée de la surface décochait une belle frappe bien captée par Alisson (14e).

L’OL a manqué de consistance dans le jeu

Malheureusement pour ces derniers, Liverpool profitait d’une de ses rares opportunités pour recoller au x score. Sur la gauche, Shaqiri voyait son centre contré par Thiago Mendes. Le cuir revenait sur Firmino qui ajustait Lopes d’une frappe en pivot (1-1, 17e). Les vainqueurs de la Ligue des champions prenaient l’avantage quelques minutes plus tard suite à un centre d’Hoever mal négocié par Andersen qui trompait son propre gardien (2-1, 21e). Les Reds maîtrisaient les opérations après ces deux buts. Harry Wilson décochait une belle frappe bien repoussée par Lopes (36e). Au retour des vestiaires, Jürgen Klopp effectuait deux changements avec les sorties de Mohamed Salah et Naby Keita. Côté rhodanien, Sylvinho insufflait du sang neuf avec les entrées de Tousart, Marcelo, Diop et Tatarusanu.

Les choses ne s’arrangeaient pas pour l’Olympique Lyonnais qui encaissait très tôt un troisième but. Grâce à une frappe magistrale, le jeune milieu de terrain Harry Wilson trompait Tatarusanu (3-1, 53e). Peu avant l’heure de jeu, l’OL manquait une belle opportunité de recoller au score. Bien lancé dans la profondeur par Aouar, Traoré perdait son duel face à Alisson (60e). A l’heure de jeu, les deux entraîneurs réalisaient une grosse rotation dans leurs équipes. Des multiples changements qui ne perturbaient guère Liverpool. Ainsi, Harvey Eliott aux vingt-cinq mètres tentait une belle frappe repoussée difficilement par Tatarusanu (71e). Les Reds géraient tranquillement la fin de match et rataient le 4-1 d’un cheveu. Sur une belle transversale de van Dijk, Alexander-Arnold remisait sur Henderson dont la frappe croisée filait juste à côté (81e). A neuf jours de son entrée en lice en Ligue 1 face à Monaco, l’Olympique Lyonnais pouvait mesurer tout le chemin qui lui restait à parcourir pour être fin prêt à Louis II...

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10