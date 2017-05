MU veut dépouiller Tottenham

Vice-champion d’Angleterre derrière Chelsea, Tottenham s’attend à un été de tous les dangers. En effet, beaucoup de joueurs de Spurs devraient intéresser les plus grands clubs européens. Et selon le Sun Sport, trois d’entre eux auraient déjà clamé leur envie d’ailleurs. Après Kyle Walker et Daniel Rose, c’est au tour de Eric Dier de faire part à ses dirigeants de son souhait de quitter Tottenham. Le quotidien anglais ajoute que les trois hommes pourraient néanmoins continuer à jouer ensemble la saison prochaine. En effet, Manchester United et José Mourinho suivent de très près les trois dossiers et seraient prêts à les attirer. Une manière aussi de dépouiller et d’affaiblir un concurrent direct pour la saison prochaine.

Chelsea offre 64 millions pour Verratti

C’est bien connu, Marco Verratti pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Après des rumeurs l’envoyant de nouveau en Italie comme à ses débuts, le milieu de terrain voit le champion d’Angleterre, Chelsea, se manifester. Selon le Sun Sport, les Blues auraient même formulé une offre de 64 millions d’euros aux dirigeants parisiens pour les convaincre de lâcher l’italien. Verratti serait de plus tenté par le challenge, lui qui pourrait retrouver à Londres Antonio Conte, qui lui avait fait confiance en sélection italienne lorsqu’il était sélectionneur. Le club de la capitale craquera-t-il ?

Tolisso a toujours la cote en Europe

Ayant clamé ses envies d’ailleurs et de disputer la saison prochaine la Ligue des champions, le milieu de terrain de l’OL, Corentin Tolisso est surveillé de très prêts par de nombreux clubs. L’intérêt des clubs italiens n’est plus à révéler en encore aujourd’hui la Gazzetta dello Sport confirme le pressing de l’Inter Milan pour le faire venir. Mais selon le Mirror Sport, un autre club serait entré dans la danse. Il s’agit des Gunners d’Arsenal qui aimerait le faire venir afin de lui donner une chance de disputer la prochaine Coupe du monde. Le problème que pourraient rencontrer Londoniens et Intéristes c’est le fait de ne pas disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Pas sûr que Tolisso ne cède aux sirènes, de ce fait.