En grande difficulté ces dernières semaines, l’OM s’est à peine rassuré face à l’AS Monaco dimanche. Un timide esprit de révolte a gagné les rangs phocéens qui auraient même pu l’emporter face au club de la Principauté. Mais l’opposition qui attend le club phocéen ce mercredi promet d’être autrement plus disputée pour la bande à Rudi Garcia qui va affronter une équipe de l’AS Saint-Etienne en bonne forme et qui pourra compter sur l’intenable Wahbi Khazri auteur de cinq buts lors de ses six dernières sorties avec l’ASSE. Ce classique de Ligue 1 promet beaucoup, dans l’ambiance survoltée de Geoffroy Guichard. Loin d’un Orange Vélodrome hostile, les Phocéens pourraient paradoxalement mieux s’en sortir loin de ses bases.

