Cristiano Ronaldo sur le marché

Les rumeurs s’enchaînent et tout le monde commence à prendre très au sérieux les envies de départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid. Lundi, AS rapportait que le Portugais avait envie de retourner à Manchester United. Aujourd’hui le quotidien espagnol indique que la star madrilène « est sur le marché » des transferts. Le média s’appuie sur une révélation du journal portugais Record pour affirmer cela. Celui-ci annonce que l’agent de CR7, Jorge Mendes, a reçu carte blanche de la part de Florentino Perez, afin d’étudier toutes les offres pour son poulain. La Gazzetta dello Sport affirme la même chose. En revanche Marca explique pourquoi le Real Madrid et son joueur en sont arrivés à une telle situation. Selon le journal, lorsque Ronaldo a demandé une revalorisation salariale, la direction madrilène lui aurait répondu que « cela n’était pas le moment opportun » pour le faire. Les résultats sportifs étant la priorité actuellement.

Mourinho va prolonger

Alors que l’avenir de Cristiano Ronaldo semble en suspens, celui de José Mourinho, lui est tout tracé. Selon le Daily Telegraph, le Special One va prolonger son contrat à Manchester United dans les prochains jours. Le technicien portugais va signer un nouveau bail le liant jusqu’en juin 2021 avec les Red Devils. Le média anglais croit savoir qu’un accord a été trouvé entre les deux parties et que la nouvelle devrait être officialisée par le club mancunien très bientôt. Mourinho, depuis son arrivée, a redonné du prestige à MU, retrouvant la victoire en Coupe d’Europe avec une Ligue Europa la saison dernière.

Rafinha à un pas de l’Inter Milan

Chaque jour qui passe rapproche un peu plus l’Inter Milan de sa deuxième recrue. Après Lisandro Lopez, les Intéristes sont sur le point de finaliser l’arrivée de Rafinha, le milieu de terrain du FC Barcelone. Selon le Corriere dello Sport, le Brésilien est « à un pas » de San Siro. Les négociations se seraient accélérées depuis que Rafinha a poussé les dirigeants catalans à le vendre en demandant à rejoindre l’Inter. Depuis, un accord est tout proche. Les Blaugrana réclament 30 millions d’euros au minimum pour le lâcher. Sans doute qu’un prêt avec option d’achat pourrait être la meilleure solution pour les deux clubs.