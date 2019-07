La jeunesse va prendre le pouvoir à la Juve

En Italie, ça chauffe de plus en plus pour le dossier Matthijs de Ligt à la Juve. Il faut dire que le feuilleton dure depuis quelque temps déjà du côté de Turin. Il fait ainsi la Une de Tuttosport, qui titre : « De Ligt-Chiesa voici la Juve ». Le dossier du défenseur central devrait être bouclé rapidement, écrit le journal transalpin, « le tournant est attendu dans les prochaines heures ». Et puis pour Chiesa, « il n’y a que les Bianconeri ». L’attaquant de la Viola va se confronter au propriétaire de la Fiorentina Rocco Commisso. Federico Chiesa est aussi en couverture du Corriere dello Sport. « Ça recommence », titre le quotidien italien.

Naples s’intéresse aussi à Pépé

Toujours en Italie, un nouvel arrivant fait son apparition dans le dossier Nicolas Pépé, il s’agit du Napoli. L’attaquant du LOSC fait la une d’une édition locale du Corriere dello Sport. Rodrigo préfère rester en Espagne, comme l’expliquait hier le président napolitain Aurelio De Laurentiis. Alors, avance le Corriere, le club de Naples a une autre carte à jouer, et se lance dans la chasse au jeune talent lillois, mais il y a pour lui une véritable « bataille de prix ». Le quotidien transalpin parle de 65 M€ pour Pépé, même si le jeu des enchères pourrait faire grimper le montant du transfert encore plus haut. Affaire à suivre.

Griezmann c’est « maintenant » !

Enfin du côté de l’Espagne, la presse s’enflamme pour l’arrivée d’Antoine Griezmann au FC Barcelone. Pour le quotidien Sport, c’est « maintenant ». Le Barça a l’intention de payer la clause du joueur aujourd’hui. Les 120 M€ vont être déposés au siège de la Liga, et l’attaquant français pourrait être présenté lundi prochain à Barcelone. Il fait aussi la Une de Mundo Deportivo, « Griezmann Culé » l’appelle le journal catalan, qui précise également qu’il signera un contrat de 5 ans avec le champion d’Espagne. Enfin pour Marca, c’est « le feuilleton qui se termine ».

