La clause d’Erling Braut Håland au Borussia Dortmund dévoilée

En Allemagne, c’est encore et toujours la nouvelle pépite de Bundesliga qui fait la une, Erling Braut Håland. L’attaquant norvégien, recruté cet hiver par le BVB et déjà auteur de 5 buts en deux entrées en jeu, fait la une du magazine Sport Bild ce matin. Selon le média allemand, la clause libératoire de l’attaquant de 19 ans aurait déjà été fixée par le club de la Ruhr. Elle serait de 75 millions d’euros mais seulement à partir de l’été 2021. Cette dernière avait été négociée lors de son transfert cet hiver au Borussia Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg. Le montant peut surprendre, car sur un marché où toutes les folies sont permises désormais, cette clause ne semble pas très élevée. Si Haaland continue sur ce rythme, qui pourra empêcher un des plus gros cadors européens d’aligner ce prix et d’intégrer le jeune de 19 ans à son effectif ?

Leroy Sané dit non au Bayern

Toujours selon Bild, le feuilleton Leroy Sané repart de plus belle en cette fin de mercato hivernal et connaît un nouveau rebondissement. Selon le média allemand, le joueur de Manchester City ne voudrait plus rejoindre le Bayern Munich l’été prochain. L’international allemand, qui est sur le chemin du retour après sa grave blessure au genou et a repris l’entraînement hier avec les Citizens, ne ferait plus du club bavarois une priorité. D’après le quotidien, l’international allemand ne serait plus convaincu par le projet de la formation munichois et aurait été vexé que le Bayern n’ait pas fait l’effort de le recruter cet hiver. De quoi rassurer Pep Guardiola et tous les supporters de City ?

Buffon fait une déclaration polémique sur son avenir

En Italie, c’est Gianluigi Buffon qui fait polémique après une phrase remarquée sur son avenir. L’actuel gardien numéro 2 de la Juventus a notamment déclaré à Sky Sport Italia qui est relayé par le Quotidiano Sportivo ce matin : « peut-être que je vais prendre ma retraite en fin de saison, je reste ouvert à tout. Tout le monde serait content ». C’est surtout cette dernière phrase qui interpelle comme si l’ancien portier du PSG nourrissait une certaine rancœur envers certains. Le champion du Monde 2006 est en tout cas sous contrat avec la Juve jusqu’en juin prochain à 42 ans maintenant. Pourrait-il arrêter sa carrière contre son gré ? Réponse dans quelques mois.