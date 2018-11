3 victoires en 24 matches, 17 points sur 72 possibles. En Ligue des Champions, la France totalise seulement 2 victoires en 12 matches dont seulement une pour le PSG face à l’Etoile Rouge de Belgrade. En Ligue Europa, le bilan est pire puisque seul l’ogre Jablonec est tombé face à Rennes. Difficile de faire pire bilan que celui des clubs français en Coupe d’Europe cette saison. Et chaque nouvelle semaine européenne est pire que la précédente. En plus d’être la risée du football européen, le foot français expose une fois encore au grand jour toutes ses carences.

Manque d’envie, de motivation, de folie, de talent aussi face à des formations qui jouent leur saison et qui semblent bien plus armées psychologiquement pour briller sur la scène continentale. Car si la Ligue 1 ne possède pas les meilleurs effectifs d’Europe, on peut se demander s’il est normal qu’il n’y ait seulement que 6 pays qui glané moins de points que la France après 4 journées de Ligue Europa 2018/19 (Chypre, Azerbaïdjan, Biélorussie, Slovaquie, Bulgarie et Luxembourg). Parmi ceux qui en ont pris plus que la France, on retrouve quand même la Hongrie, la Suisse et même le Kazakhstan...

La Ligue des Talents au fond du trou en Coupe d’Europe

La Ligue 1, renommée la Ligue des Talents par la Ligue Nationale de Football l’été dernier, ne semble pas prête à se remettre en question si l’on se réfère aux déclarations d’après match de chaque équipe, que ce soit en C1 ou en C3. Mais le pire est sans doute à venir. Avec la possibilité de n’avoir aucune équipe en 1/16e de finale de la Ligue Europa et avec l’AS Monaco qui est déjà passé à la trappe, il pourrait ne plus y avoir que deux clubs au printemps prochain en Coupe d’Europe. Et encore, dans le scénario le plus favorable.

De quoi réduire à néant la quête de la quatrième place de l’indice UEFA sur cinq ans, qui offre une quatrième place en Ligue des Champions. Il faut dire que dans le même temps, l’Allemagne, en grande difficulté l’an passé, cartonne cette saison sur la scène européenne. Mais quand on voit le résultat en Ligue Europa du 4e du classement de la Ligue 1 la saison passée, on peut être amené à se demander si ce n’est finalement pas un mal pour un bien.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2018/19 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 09/11/18 :

1. Allemagne 9.571 (7/7)

2. Espagne 8.642 (7/7)

3. Italie 7.642 (6/7)

4. Angleterre 7.500 (6/7)

5. Serbie 6.000 (1/4)

5. Ecosse 5.500 (2/4)

7. Portugal 5.500 (3/5)

8. Russie 5.416 (5/6)

9. France 5.250 (6/6)

10. Belgique 5.200 (4/5)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2014 et 2019) :

1. Espagne 93.569

2. Angleterre 70.320

3. Italie 69.725

4. Allemagne 65.355

5. France 53.165

6. Russie 48.382

7. Portugal 42.832

8. Belgique 37.300

9. Ukraine 37.100

10. Turquie 33.200