Redevenu efficace devant le but depuis son arrivée à l’OGC Nice en 2016, Mario Balotelli (28 ans) en avait profité pour retrouver sa place en sélection. Malheureusement pour l’attaquant, son manque d’entrain lors du rassemblement du mois de septembre 2018 lui avait coûté cher. Peu en vue lors du match de Ligue des Nations face à la Pologne, le néo Phocéen avait fini par être écarté par son sélectionneur Roberto Mancini pour le choc face au Portugal.

Depuis, Mario Balotelli n’a plus porté le maillot azzurro. Néanmoins, Mancini ne l’a jamais lâché pour autant. L’ancien coach de Manchester City a en effet multiplié les déclarations plaçant Balotelli face à ses responsabilités avant de préciser qu’il suivait toujours les performances du joueur. « Mario Balotelli est toujours suivi. Lui et tous les autres. Mario a fait de bons débuts à Marseille en marquant 3 buts en 4 matches (la déclaration date du 25 février, ndlr). Je le répète, on continue de le suivre. L’objectif est de former une équipe prête pour bien jouer l’Euro (2020) ».

OM-Nice comme examen crucial

Entre temps, le natif de Palerme a reçu le message. Cinq sur cinq. Arrivé à l’Olympique de Marseille en janvier dernier après six mois de galère à Nice, Balotelli est redevenu le serial buteur qui fait lever les foules. Auteur de 4 buts en 6 matches de Ligue 1 sous le maillot olympien, Balotelli a signé un départ canon sous ses nouvelles couleurs. De quoi lui rouvrir les portes de la Nazionale ? Ce dimanche, le sélectionneur de l’équipe d’Italie, Roberto Mancini, se rendra personnellement à Marseille pour assister au choc entre l’OM et Nice à l’Orange Vélodrome, annonce Il Corriere dello Sport.

Une information selon laquelle « Mancio », plutôt ravi du réveil de son attaquant, décidera s’il convoque ou pas le neo Phocéen dans la liste (dévoilée le 15 mars) des Azzurri appelés à rencontrer la Finlande et le Liechtenstein. En clair, si le numéro 9 marseillais veut définitivement convaincre Mancini de l’appeler, il doit livrer un gros match face à son ancienne équipe. Super Mario est prévenu. Pour rappel, l’ancien Niçois n’a plus joué avec la Nazionale depuis septembre 2018.