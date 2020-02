Les déclarations de Raheem Sterling font réagir l’Angleterre

Les déclarations de Raheem Sterling, hier dans le journal AS, font grand bruit en Angleterre ! Pour le Daily Star, l’international anglais les rend fous et a clairement ouvert la porte à un départ pour la capitale espagnole l’été prochain ! Alors que Manchester City et le Real Madrid vont se rencontrer la semaine prochaine en Ligue des champions, Sterling fait l’éloge du rival pour mieux les amadouer ! Même chose en Une du Mirror où il est également question des déclarations de l’attaquant. Une sortie qui ne fait qu’alimenter les débats sur l’avenir des joueurs de Manchester City alors que le club a été exclu des Coupes d’Europe pour deux ans !

Josep Maria Bartomeu de plus en plus contesté au FC Barcelone

En Catalogne c’est un véritable séisme qu’est en train de vivre le FC Barcelone et notamment Josep Maria Bartomeu titre L’Esportiu ! En effet, le président du Barça est de plus en plus contesté et semble empêtré dans une sombre affaire après avoir commandé les services d’une entreprise de communication pour discréditer certains joueurs et des personnalités liées au club. Une histoire qui pose question en interne et le conseil d’administration se demande même s’il ne faudrait pas avancer les élections pour la présidence, indique Mundo Deportivo !

CR7 puissance 1000

Au Portugal, c’est Cristiano Ronaldo qui est à l’honneur ! Cet après-midi contre la Spal, le quintuple Ballon d’Or va jouer son 1000e match en professionnel nous apprend A Bola ! L’occasion de revenir sur une riche carrière qui l’a vu débuter au Sporting Portugal en 2002 ! Même chose en Italie, où Tuttosport estime que la Vieille Dame a besoin de se faire bouger chez la lanterne rouge de Serie A et qu’un Ronaldo qui joue son 1000e match officiel ne sera pas de trop pour se rassurer avant les 8es de finale de la Ligue des champions.