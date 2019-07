Les infos du jour en France

Pourtant annoncé tout proche de l’OM, l’attaquant Darío Benedetto n’est toujours pas phocéen. En effet, les dirigeants sud-américains de Boca Juniors ne comptent pas lâcher leur joueur avant de lui avoir trouvé un remplaçant. Ils souhaiteraient ainsi tenter le coup avec l’Intériste Mauro Icardi, dans le cadre d’un potentiel prêt de 6 mois ou un an.

Déjà courtisé par le PSG, le Real Madrid ainsi que le FC Barcelone, le jeune espoir de Corinhians, Pedrinho (20 ans) plaît également à l’Atlético de Madrid ainsi qu’à l’AS Monaco selon Globoesporte. Les 2 clubs seraient disposés à payer 20M€ concernant le jeune brésilien, alors que le club auriverde estime qu’il en vaut au moins le double.

Du côté du Rocher, on est également proche de faire signer Henry Onyekuru, international nigérian de 22 ans. Prêté par Everton au Galatasaray cette saison, il devrait s’engager avec l’AS Monaco pour 5 ans.

Les infos du jour à l’étranger

En Angleterre, le mercato d’Arsenal est lancé ! Les Gunners ont récemment enregistré deux jeunes recrues avec Dani Ceballos, prêté pour un an et William Saliba qui lui, a été acheté avant d’être prêté à St-Étienne pour la saison à venir. Maintenant, le club londonien passe aux choses sérieuses avec la signature prochaine de Nicolas Pépé. L’attaquant ivoirien a passé sa visite médicale avec succès hier et devrait s’engager officiellement avec Arsenal dans les prochaines heures, contre un chèque d’environ 80M€ à l’attention du LOSC. Les Londoniens sont également tout proches de conclure le dossier Kieran Tierney. Arsenal serait prêt à payer le montant réclamé par le club écossais à savoir 30M€, pour le jeune latéral gauche de 22 ans. Le milieu de terrain allemand Sami Khedira en partance de la Juventus, est également sur les tablettes des pensionnaires de l’Emirates Stadium.

Enfin, les Gunners ne seraient pas contre un départ de Shkodran Mustafi. Le défenseur allemand intéresserait Monaco, venu d’ailleurs aux renseignements auprès de l’entourage du joueur.

En Espagne, Barcelone aurait trouvé un accord avec le Zenit Saint-Petersbourg pour faire signer l’ancien bordelais Malcom. On parle d’un transfert de 40M€ + 5millions de bonus. L’ailier droit brésilien est attendu cette semaine pour passer sa visite médicale en Russie.

Les officiels du jour

Libre de tout contrat après trois ans et demi passés à l’Olympique Lyonnais, le technicien Bruno Genesio rebondit en Chine. Il s’est engagé jusqu’en décembre dans le club du Beijing Guoan (3e) où il remplace l’Allemand Roger Schmidt. De plus, le milieu de terrain brésilien du Spartak Moscou, Fernando (27 ans), rejoint également les rangs du club chinois. La Fiorentina annonce avoir acquis à titre définitif, les droits de Kevin-Prince Boateng (32 ans). L’attaquant ghanéen, à qui il restait un an de contrat à Sassuolo était prêté la saison passée au FC Barcelone.

Libre de tout contrat depuis son départ de l’En Avant de Guingamp à la fin du mois de juin, le gardien slovène Denis Petric (31 ans) s’est engagé pour les deux prochaines saisons en faveur du FC Nantes.

