Les infos du jour en France

L’OM tente l’option du prêt pour Balotelli. L’OM tenterait par tous les moyens d’attirer Mario Balotelli dans la cité phocéenne. Selon La Provence, les dirigeants phocéens réfléchiraient même à soumettre une proposition de prêt à Nice pour son attaquant, tout en prenant l’intégralité de son salaire en charge. Les dirigeants niçois attendent toujours un accord entre le joueur et un club pour le libérer.

En bref en France

Frenkie de Jong est annoncé très proche du Paris Saint-Germain. D’après Mundo Deportivo, l’officialisation de l’arrivée du Batave en France pourrait tomber cette semaine.

Annoncé tout proche de l’AS Monaco, Michy Batshuayi pourrait finalement débarquer à Everton. C’est ce que relate le Daily Star. Chelsea attendrait la bagatelle de 45 M€ pour l’attaquant belge, toujours prêté à Valence, mais dont le club che souhaiterait se débarrasser, et les Toffees seraient intéressés par l’ancien Marseillais. Selon les informations de Sky Italia, Michy Batshuayi serait aussi un recours pour l’AC Milan en cas d’échec sur le dossier Krzysztof Piatek.

Comme l’explique le quotidien généraliste espagnol El Mundo, Falcao s’est récemment proposé à l’Atlético. Avant le match entre les Monégasques et les Colchoneros à Madrid fin novembre, l’attaquant colombien s’est effectivement réuni avec les dirigeants madrilènes, leur ayant transmis sa volonté de quitter Monaco, étant même prêt à baisser son salaire pour revenir à Madrid.

Après avoir résilié son contrat avec Al-Nasr, Yohan Cabaye (33 ans) va-t-il rebondir en Ligue 1 ? Goal révèle en effet que l’AS Saint-Etienne est sur le coup sur demande express de Jean-Louis Gasset.

C’est officiel en France

L’ESTAC prête Ahmed Kashi à Oxford. Le milieu de terrain troyen Ahmed Kashi est prêté à Oxford United, club de League One (D3), jusqu’à la fin de saison.

[#OFFICIEL] Le milieu de terrain troyen Ahmed #Kashi est prêté à @OUFCOfficial jusqu'à la fin de saison. Plus d'infos sur https://t.co/plTU2axgU7 pic.twitter.com/ZvsoN2ztXn — ESTAC Troyes (@estac_officiel) 17 janvier 2019

Les infos du jour à l’étranger

Ça bouge dans tous les sens à Arsenal. À Arsenal, du mouvement et notamment des départs sont à prévoir. On serait vraiment tout proche du dénouement pour l’arrivée d’Aaron Ramsey à la Juve. Il aurait même déjà signé avec la Vieille Dame selon la presse italienne. Il se serait engagé pour les 5 prochaines années.

Un autre ancien d’Arsenal serait aussi sur le départ. Il serait même poussé vers la sortie. Il s’agit de Mesut Özil. Il ne serait plus vraiment dans les plans d’Emery, et permettrait de libérer des fonds en vue de possibles renforts. Petr Cech, lui, quittera le club, mais à la fin de saison. Comme il l’a officiellement annoncé sur son compte Twitter, il a décidé de prendre sa retraite.

Du côté de la direction aussi on fait le ménage. Le recruteur star du club Sven Mislintat ne serait plus vraiment en odeur de sainteté, à cause d’une brouille lors d’une récente entrevue. Le Bayern voudrait en profiter pour le faire venir. D’ailleurs, dans le sens inverse, Arsenal voudrait profiter du flou autour du cas James Rodriguez. Les Londoniens auraient dans l’idée de libérer le Colombien de ses six derniers mois de prêt au Bayern afin qu’il vienne rendre des services dans la capitale anglaise. Le joueur y serait plutôt favorable, mais il faudra que les Gunners payent 3M€ au Real Madrid pour se faire prêter l’ancien Monégasque.

Arsenal est également chaud pour faire venir le milieu du Barça, Denis Suarez. Le club anglais serait proche de trouver un accord avec le FC Barcelone pour un prêt jusqu’à la fin de saison. L’idée serait ensuite pour Unai Emery et son équipe de le recruter définitivement cet été. Le transfert tournerait autour de 18 millions de livres soit environ 20M€.

Accord Juve-Chelsea pour Higuain selon la presse italienne. Le départ de Gonzalo Higuain de l’AC Milan semble imminent. Alors que La Gazzetta dello Sport explique que Gonzalo Higuain est à un pas de Chelsea, Sky Italia apporte de nouvelles précisions. Selon le média transalpin, les Blues et les Bianconeri seraient tombés d’accord au sujet de l’Argentin, qui est actuellement prêté par la Juventus à l’AC Milan. L’ancien avant-centre du Napoli devrait en effet être prêté pour les six prochains mois au club londonien par la Vieille Dame. Comme l’explique Sky Italia, ce prêt pourrait être prolongé pour une saison supplémentaire sous certaines conditions sportives (performances du joueur et résultats de Chelsea).

Le FC Barcelone réfléchit à vendre Malcom. Très peu utilisé cette saison, le Brésilien Malcom va-t-il déjà quitter le Barça, six mois seulement après son arrivée ? À en croire le journal Sport, le club chinois de Guangzhou a formulé une première proposition à hauteur de 50 M€ pour l’ancien Bordelais. Cependant, celle-ci a été repoussée par le Barça. Mais les Asiatiques ne désespèrent pas et pourraient revenir à la charge avec une offre supérieure. Dès lors, les Blaugranas seraient moins catégoriques quant au futur du Brésilien et pourraient le laisser s’en aller cet hiver. Toujours selon Sport, Tottenham négocierait aussi avec le FC Barcelone pour un prêt avec option d’achat obligatoire en fin de saison.

En bref à l’étranger

Info FM : libre depuis le 31 décembre 2018, Claude Dielna, joueur qui évoluait au New England Revolution, était en quête d’un nouveau challenge. Comme nous vous l’annoncions, il a signé un contrat d’un an en faveur de Portland.

The Timbers have acquired the MLS rights to defender Claude Dielna from the New England Revolution in exchange for $100,000 in General Allocation Money. DETAILS | https://t.co/1N7vNp1Ufs | #RCTID pic.twitter.com/YxmG14zMnA — Portland Timbers (@TimbersFC) 16 janvier 2019

D’après Mundo Deportivo, le FC Barcelone espère toujours récupérer l’attaquant de Chelsea, Alvaro Morata, alors que le nom de Carlos Vela (LAFC) est également cité pour atterrir en Catalogne.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, le joueur du FC Porto Eder Militão n’a jamais été contacté par les Merengues selon son agent, Ulisses Jorge. « Je ne sais pas, il n’y a rien avec le Real Madrid. Nous avons reçu beaucoup de sollicitations pour Militão, c’est normal, mais aucun de la part du Real Madrid », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Record.

Selon Skysports, Manchester City a trouvé un accord avec Hajduk Split pour le transfert du milieu de terrain défensif Ante Palaversa, 18 ans, aux alentours de 8 M€.

En fin de contrat en juin prochain avec Manchester United, Antonio Valencia (33 ans) devrait rester à United cet hiver. Selon les informations du Times, le latéral droit n’envisagerait pas un départ en janvier même si il ne prolongeait pas avec les Red Devils. Le joueur équatorien reste ouvert à une prolongation pour poursuivre son idylle avec Manchester.

Le milieu belge de Manchester United, Marouane Fellaini, pourrait bientôt quitter le club mancunien, et peut-être même l’Angleterre. Peu utilisé par Ole Gunnar Solskjær depuis l’arrivée du Norvégien sur le banc des Red Devils, avec seulement 31 minutes de jouées, il devrait bientôt faire ses valises pour une autre équipe, comme l’écrit The Daily Mirror.

Le milieu offensif d’Heerenveen Arber Zeneli (23 ans) est très courtisé. Selon les informations de Sky Sports, Chelsea ira superviser le joueur ce week-end pour constater les progrès réalisés ces derniers mois.

Selon les informations de la BBC, Galatasaray se pencherait sur le cas de Wilfried Bony. L’Ivoirien arrivera en fin de contrat en juin prochain à Swansea.

Alors que Benjamin Pavard s’est récemment mis d’accord avec le Bayern Munich pour rejoindre le club bavarois l’été prochain, Bild révèle que les Munichois ont tout tenté pour faire venir le défenseur français dès cet hiver. Le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, aurait appelé son homologue de Stuttgart, Michael Reschke, pour négocier le transfert immédiat de l’ex-Lillois champion du monde 2018, sans succès.

Alors que le Zenit est sur le point de perdre Leandro Paredes, TyC Sport nous annonce que le club russe pourrait compenser ce départ en offrant 20 M€ au Sporting Portugal pour recruter Marcos Acuña.

C’est officiel à l’étranger

Kiko Casilla rejoint Leeds United. Leeds engage le portier du Real Madrid Kiko Casilla (32 ans). Ce dernier a paraphé un contrat de quatre ans et demi avec le club pensionnaire de Championship.

| #LUFC are delighted to announce the signing of Real Madrid goalkeeper @KikoCasilla13 on a four-and-a-half year deal at Elland Road — Leeds United (@LUFC) 17 janvier 2019

Mousa Dembélé file à Guangzhou. Le milieu de terrain de Tottenham rejoint la Chine après des périodes compliquées chez les Spurs où il était en manque de temps de jeu.

We have reached agreement with Chinese Super League side Guangzhou R&F for the transfer of @mousadembele, subject to international clearance. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 17 janvier 2019

Green revient à Aston Villa. L’ailier gauche de 20 ans, Andre Green, revient à Aston Villa, qui a mis fin à son prêt à Portsmouth.

We can confirm that @AndreGreen_ has today returned to the club following his loan spell at Portsmouth. Welcome back, Andre !#PartOfThePride #AVFC pic.twitter.com/EJ3RMltKHR — Aston Villa FC (@AVFCOfficial) 17 janvier 2019

Dion Pereira de Watford à la MLS. L’ailier gauche de Watford Dion Pereira (19 ans) a été transféré à Atlanta, le champion en titre de la MLS, la ligue américaine.

Dion Pereira has today completed a permanent transfer to @ATLUTD Good luck, @dion_pereira10 ! https://t.co/QLNtXg7XqN pic.twitter.com/8FSuXAHbR4 — Watford Football Club (@WatfordFC) 17 janvier 2019

Contrat résilié pour Johan Djourou à la SPAL. La SPAL a annoncé la résiliation du contrat qui la liait avec le défenseur suisse Johan Djourou. Arrivé à l’été 2018 en provenance d’Antalyaspor, le défenseur de 31 ans aura fait 5 apparitions en Serie A.

Ozan Kabak officiellement transféré à Stuttgart. Grand espoir du football turc, Ozan Kabak quitte Galatasaray pour le VfB Stuttgart, avec effet immédiat. Le défenseur central de 18 ans a signé un contrat le liant au VfB jusqu’au 30 juin 2024. Le montant du transfert est évalué à 11 millions d’euros.

Der #VfB verpflichtet Ozan #Kabak. Der 18-jährige Innenverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung vom türkischen Spitzenverein @GalatasaraySK zum VfB Stuttgart. Ozan #Kabak unterschrieb nach dem Medizincheck einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. #MERHABAOZAN pic.twitter.com/bvUEUeDOTg — VfB Stuttgart (@VfB) 17 janvier 2019

Muhayer Oktay rejoint Besiktas. Le milieu international espoirs turc Muhayer Oktay, 19 ans, quitte le Fortuna Düsseldorf, où il évoluait avec la réserve, et rejoint le Besiktas Istanbul.