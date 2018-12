Les infos du jour en France

Paris attaque. En France, le Paris Saint-Germain recherche un milieu de terrain et Abdoulaye Doucouré pourrait être l’élu. En effet, le milieu de terrain français qui évolue à Watford serait intéressé par un retour en France. Le club francilien aurait déjà fait une offre de 33,5 M€, jugée insuffisante par les Hornets qui réclament 50 M€.

En bref en France

Quant au dossier Mario Balotelli, il repart de plus belle. En fin de contrat en juin prochain avec l’OGC Nice, l’attaquant italien serait courtisé par la Fiorentina, Fenerbahçe et de nouveau l’OM. Un départ anticipé en janvier rapporterait au passage quelques millions au club azuréen. Un moindre mal pour un joueur qui n’a toujours pas marqué cette saison en Ligue 1.

Amiens voudrait faire revenir Gael Kakuta en Picardie ! Cela tombe bien puisque le milieu de terrain de 27 ans est en manque de temps de jeu du côté du Rayo Vallecano. Le milieu offensif français avait déjà évolué avec les pensionnaires de la Licorne la saison passée.

Les infos du jour à l’étranger

Ça va bouger à la Juve. À l’étranger, la Juventus ne devrait pas vivre un mercato hivernal de tout repos. Que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs, il devrait y avoir du mouvement. En effet, La Vieille Dame pourrait coiffer tout le monde au poteau dans le dossier Matthijs de Ligt. Une offre de près de 80 millions d’euros pourrait bientôt arriver sur la table des dirigeants de l’Ajax puisque la Juventus semble déterminée à recruter le crack néerlandais.

La Juventus a également fait d’Isco une de ses priorités pour ce mercato. Il pourrait quitter le Real Madrid dès cet hiver. La situation du milieu de terrain dans la capitale espagnole est compromise alors que le joueur est en froid avec son entraîneur, Santiago Solari.

L’international belge Romelu Lukaku serait aussi dans le viseur des Bianconeri. Le Mancunien avait d’ailleurs avoué être tenté par une expérience en Italie. Lukaku est tout de même lié avec Manchester United jusqu’en 2022.

En fin de contrat en juin prochain du côté d’Arsenal, Aaron Ramsey est sur le départ. La Juventus se serait positionnée pour recruter l’ancien joueur de Cardiff City. Le champion d’Italie aurait une longueur d’avance sur l’Inter et le Paris Saint-Germain.

Enfin, la Juventus draguerait Francisco Trincao, âgé de 18 ans. Considéré comme l’un des plus grands espoirs portugais, le joueur de Braga aurait une clause libératoire de 15 millions d’euros. Le directeur sportif de la Vieille Dame aurait même entamé les négociations.

Dans la case départ, on devrait retrouver le jeune italien Moïse Kean. En effet, Marseille serait toujours sur la piste du jeune international transalpin de 18 ans. L’attaquant souhaite gagner en temps de jeu. Cela tombe bien puisque L’OM, qui recherche un buteur et qui souhaitait déjà le recruter l’été dernier, pourrait donc revenir à la charge et tenter de se le faire prêter.

En ce qui concerne Douglas Costa, Manchester United aurait déjà pris contact avec la Vieille Dame afin de proposer un transfert à hauteur de 60 millions d’euros. Moins utilisé depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo, le polyvalent brésilien pourrait apporter du sang neuf dans une équipe qui se relance.

En bref à l’étranger

Prêté à Chelsea par le Real Madrid, Mateo Kovacic a confié à Skysports qu’il ne serait pas contre à l’idée de rester définitivement à Stamford Bridge. « Pour l’instant, je suis heureux ici. La ville est incroyable, le club est l’un des meilleurs au monde et mes coéquipiers sont géniaux. Je dois respecter mon ancien club, le Real Madrid. Je peux m’imaginer rester ici, mais j’ai un contrat à respecter et c’est ce que je vais faire ».

Courtisé par le Bayern Munich, Lucas Hernandez se serait vu proposer un salaire de près de 9 M€ annuels par la formation bavaroise. Mais selon Sky Allemagne, l’Atlético de Madrid pourrait réagir en offrant également une revalorisation salariale à son défenseur.

En Italie, Radja Nainggolan en aurait déjà marre de l’Inter et voudrait retourner à l’AS Roma. Seulement, le club romain ne serait pas seul sur le dossier. L’AS Monaco et le Guangzhou Evergrande seraient à l’affût. Le milieu de terrain belge de 30 ans est pour le moment mis à l’écart par le club intériste pour raisons disciplinaires.

C’est officiel à l’étranger

Imanol Alguacil remplace Asier Garitano sur le banc de la Real Sociedad.

COMUNICADO OFICIAL : Imanol Alguacil será el entrenador del primer equipo #RealSociedad ⬇https://t.co/AXVGZcCDML — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) 26 décembre 2018

Maicon (37 ans) poursuit sa carrière à Criciuma.