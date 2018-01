Les infos du jour en France

Le PSG accélère. Le club parisien serait sur le point d’enregistrer sa première recrue du mercato. À la recherche d’un milieu de terrain depuis quelques mois, les dirigeants parisiens auraient dans l’idée de relancer Lassana Diarra. Libre de tout contrat après son départ d’Al-Jazira, il ne lui reste plus qu’à se mettre d’accord avec Paris sur quelques détails, portant notamment sur son salaire.

Lyon aime Umut Bozok. Hier, le quotidien Le Progrès a annoncé que Bruno Genesio et son staff réfléchissaient à recruter un attaquant pour seconder voire concurrencer Mariano Diaz. Selon Le Progrès, le profil d’Umut Bozok (Nîmes) est apprécié.

En marge de la présentation de Soualiho Meité, Jocelyn Gourvennec a fait un point mercato de Bordeaux en indiquant qu’il attendait un nouvel attaquant. « Oui on veut un joueur par ligne, donc on aura un attaquant. Les joueurs n’ont pas été suffisamment efficaces. On va récupérer Gaëtan Laborde, mais on aura besoin de quelqu’un d’autre », a confié Jocelyn Gourvennec en conférence de presse.

Info FM : Selon nos informations, Yanga-Mbiwa dispose de plusieurs pistes à l’étranger. Notamment en Turquie et en Italie (où il avait joué, à l’AS Roma en 2014-2015). Sous contrat jusqu’en 2020 avec l’OL, il aura probablement un choix à faire en ce mois de janvier.

Interrogé par La Provence, un proche de Kosta Mitroglou a fait un point sur la situation de l’international grec, que L’Équipe annonçait sur le départ il y a quelques jours. « Il n’y a aucune chance qu’il quitte l’OM cet hiver », a confié ce proche.

Paul-Georges Ntep souhaite rentrer en France pour se relancer après une année compliquée à Wolfsbourg. Selon RMC Sport, l’ailier international tricolore donne sa priorité à l’OGC Nice, alors que Saint-Étienne et Bordeaux sont aussi sur le coup.

Dominique Rocheteau a annoncé qu’un défenseur allait rejoindre prochainement les Verts. Les noms de Nemanja Pejcinovic (Lokomotiv Moscou) et Stefan Mitrovic sont avancés. Dans le sens des départs, Léo Lacroix pourrait être prêté au FC Sion.

En difficulté à Las Palmas (10 matches de Liga, 0 but) où il a été exclu par l’entraîneur Paco Jémez, l’attaquant Oussama Tannane pourrait revenir en Ligue 1. D’après le média local La Provincia, le directeur sportif de Las Palmas, Luis Helguera serait en contact avec Saint-Etienne. Les Verts pencheraient en faveur d’un retour de l’international marocain (9 sélections, 2 buts).

Après Bordeaux, c’est au tour de Crystal Palace de soumettre une offre à Lille pour Ibrahim Amadou (24 ans). Sky Sports assure que les Eagles ont proposé 18 M€ aux Dogues pour leur capitaine. Le LOSC en demande 20 M€ pour commencer à discuter.

Le Courrier de l’Ouest annonce que Prince Oniangué (Wolverhampton) est arrivé ce mercredi matin au centre d’entraînement du SCO d’Angers où il devrait être prêté. Par ailleurs, Malgré Alexandre Letellier et Mathieu Michel, le 19e de L1 cherche un gardien. Après avoir pensé à Vincent Enyeama, trop cher, le SCO a jeté son dévolu sur Cédric Carrasso (Galatasaray) et leur ancien gardien Ludovic Butelle (FC Bruges, libre en fin de saison) rapporte Ouest France.

Ngbakoto à Guingamp

OFFICIEL : l'international congolais, @Yeni_Ngbakoto23 a paraphé un contrat de trois ans et demi en faveur de l'En Avant. L'attaquant de 25 ans formé par le FC Metz et passé par les Queens Park Rangers portera le numéro 12 à l'EAG.

Mory Koné et Jonathan Mexique prêtés à Tours

Le Tours FC a officialisé ce mercredi l’arrivée de deux nouvelles recrues. Le milieu de terrain appartenant à l’AS Monaco Jonathan Mexique (22 ans) et Mory Koné (23 ans) qui appartient à l’ESTAC rejoignent les pensionnaires de Ligue 2 jusqu’en fin de saison.

Umtiti dans le viseur de Manchester City. Samuel Umtiti a rapidement mis tout le monde d’accord au FC Barcelone. Et pas que là-bas puisque selon le Sun puis L’Équipe, Manchester City est intéressé par l’ancien joueur de l’OL. Pep Guardiola apprécierait son profil. Les Citizens, qui ont largement les moyens de lever sa clause de 60 millions d’euros, auraient même échangé avec le joueur concernant le projet du club. Ce qui ne l’aurait pas laisser insensible. Le Barça, qui veut le faire prolonger, est sous pression.

Chelsea multiplie les pistes. Le club londonien serait en négociations avec le Bayern pour Arturo Vidal. Son compatriote chilien, Alexis Sanchez, se retrouve lui aussi dans le viseur des Blues. Mais Manchester City serait mieux placé dans ce dossier. On parle également de Giorgio Chiellini et Alex Sandro, qu’Antonio Conte apprécie particulièrement. Enfin, le Français Thomas Lemar apparaît lui aussi dans la short-list et un départ à Stamford Bridge n’est pas à exclure.

Côté départ, on sait que Eden Hazard est très convoité, notamment par le Real Madrid. Son père, Thierry, avait d’ailleurs révélé dans une interview que son fils avait refusé de prolonger chez les Blues pour pouvoir négocier tranquillement avec les Madrilènes. Certainement pour l’été prochain. En revanche, quelques départs pourraient être conclus cet hiver : c’est le cas de Michy Batshuayi en recherche de temps de jeu, et de David Luiz, qui ne s’entend plus avec Antonio Conte.

Chelsea rappelle deux jeunes prêtés

Kasey Palmer and Ike Ugbo have today been recalled from their respective loans...

Selon The Independent, Sergio Romero intéresse des écuries de Premier League, d’Argentine et d’Espagne. Mais Manchester United, qui ne dispose pas d’une autre doublure pour David De Gea, ne semble pas disposé à le lâcher cet hiver.

Alors qu’hier, un média allemand annonçait un transfert d’Emre Can vers la Juventus Turin dès le mois de janvier, Sky assure que l’international allemand de 23 ans va rester à Liverpool jusqu’à l’issue de la saison.

Ce matin, la radio grecque Sport FM annonçait la possible arrivée à Arsenal du défenseur international espoir grec Konstantinos Mavropanos. Sky Sports confirme l’information et annonce que le joueur du PAS Giannina est en discussion avancées avec les Gunners.

D’après le Guardian, Everton va tenter d’obtenir la signature de Cenk Tosun (Besiktas) ce mercredi au cours d’une réunion avec le président du club turc.

D’après les informations du Daily Mirror, Newcastle a fixé le prix de Henri Saivet à 5,6 millions d’euros. Les Magpies seraient disposés à écouter les offres concernant l’ancien joueur de Bordeaux.

Relégué en Championship avec Sunderland la saison passée, Didier Ndong pourrait bien retrouver la Premier League cet hiver. Le Sun indique en effet que Watford a un œil sur l’ancien Lorientais pour compenser la blessure de Will Hughes.

Nicolas Gaitan pourrait bien quitter l’Atlético Madrid cet hiver. Le Daily Express précise que Crystal Palace, Everton, Southampton et West Ham ont un œil sur lui.

« Oubliez ça ! William est intransférable en janvier », a confié Bruno de Carvalho, le président du Sporting CP, à A Bola au sujet de William Carvalho.

Alors que les dernières nouvelles laissaient penser que son arrivée au Sporting CP était en train de se compliquer, le milieu de terrain de Fluminense Wendel semble bel et bien se rapprocher des Leoes. Globoesporte annonce en effet que le Brésilien doit atterrir ce mercredi à Lisbonne pour y conclure son transfert.

André-Pierre Gignac, star au Mexique pour ses prestations de choix avec Tigres, figure sur la short-list de Boca Juniors pour cet hiver.

Selon les informations de Sport-Express en Russie, le Zenit Saint-Pétersbourg serait tout proche d’un accord avec São Paulo pour le transfert du défenseur central international brésilien Rodrigo Caio (24 ans), champion olympique en 2016.

Exilé en Chine, à l’Hebei, depuis 2016, Ezequiel Lavezzi va-t-il faire son retour en Europe ? Selon le journal turc Milliyet, l’Argentin serait en discussions avec Trabzonspor.

Teuchert rejoint Schalke 04 !

#S04 are delighted to announce the signing of Cedric #Teuchert from @1_fc_nuernberg. The striker has signed a deal until 2021, subject to a medical.

Jô signe aux Nagoya Grampus

Eduardo Da Silva rebondit au Legia

.@EduardoDaSilva przyleciał na testy medyczne do Warszawy, po których ma podpisać kontrakt z Legią !

Sean Gross prêté aux Glasgow Rangers

#RangersFC can today announce the signing of @SeanGoss from @QPRFC on loan until the end of the season.

Carlos Rivas débarque à NY Red Bulls

Barella prolonge à Cagliari

Domagoj Vida débarque au Besiktas