Les infos du jour en France

Selon nos informations, l’OL a formulé une première offre à Villarreal pour l’attaquant Karl Toko-Ekambi, à hauteur de 12 M€. Elle a été repoussée par le club espagnol, qui en demande 25. Le bras de fer a donc commencé ! L’Olympique Lyonnais s’est également renseigné et s’est aussi vu refroidir par le Sous-Marin Jaune pour Samuel Chukwueze. Il faudrait au bas mot 40 M€ (sa clause étant à 63 M€) pour qu’il s’en aille de la région de Valence et surtout le joueur de 20 ans serait promis à la Premier League. À noter que le club rhodanien suivrait également d’autres pistes d’après L’Équipe. D’abord celle de Piatek de l’AC Milan, qui est déjà très courtisé en Angleterre. Il y a aussi Hee-chan Hwang qui brille au RB Salzbourg cette saison. Dernier nom évoqué, l’attaquant ouzbek de Rosto : Eldor Shomurodov.

Selon les informations de RMC Sport, un accord aurait été trouvé entre les Girondins de Bordeaux et le Stade de Reims pour Rémi Oudin (23 ans). Un prêt avec option d’achat était privilégié par toutes les parties. Selon nos informations, l’option d’achat serait obligatoire et fixée à 10 millions d’euros. L’officialisation du transfert de Rémi Oudin pourrait intervenir dans les prochaines heures.

Également selon nos informations, Bordeaux table sur plusieurs ventes cet hiver pour se renforcer. Youssouf Sabaly (4 matches de Ligue 1), sous contrat jusqu’en 2021, sera cédé contre une offre avoisinant les 15 M€. Le latéral de 26 ans a été notamment proposé à plusieurs clubs en Angleterre : Crystal Palace, Brighton, Fulham et Southampton.

Les infos du jour à l’étranger

En Angleterre, Chelsea fait toujours autant de bruit dans la rubrique transferts. Thomas Lemar est pisté par Tottenham et l’OL, mais le Français aurait aussi été proposé à Chelsea qui serait intéressé par un prêt payant aux alentours de 5 M€. De son côté, l’Atlético préférerait un transfert sec. Le cas Lemar s’annonce décidément comme l’un des gros dossiers du mercato.

Malgré les annonces de Jean-Michel Aulas qui affirme que Moussa Dembélé ne partira pas cet hiver, les Blues ne lâcheraient rien. Ils vont revenir avec une nouvelle offre pour l’attaquant français, après l’avoir observé face à Brest ce mercredi. Toujours concernant le poste de numéro 9, Chelsea aurait proposé 20 M€ pour Habib Diallo au FC Metz. Les pensionnaires de Stamford Bridge sont actifs dans tous les sens et ont aussi fait une offre à Wilfried Zaha d’après nos informations, mais encore aucune négociation avec Crystal Palace pour le moment.

Côté départ aussi, il y a du mouvement, la guerre est d’ores et déjà lancée pour Olivier Giroud. Aston Villa a fait une demande officielle pour cet hiver et l’OL fait toujours partie des clubs intéressés sur ce dossier. Mais c’est bien l’Inter Milan qui serait la priorité de l’attaquant français. Enfin, selon nos informations, Aston Villa voudrait également récupérer Michy Batshuayi en prêt. Les Villans espèrent même une option d’achat. Reste à savoir ce qu’en pense l’international belge.

Après le récent départ de Munas Dabbur vers Hoffenheim, qui ne jouait pas en Andalousie, le Séville FC va se renforcer en attaque. Le fameux directeur sportif Monchi a déjà sa short-list, et il a quelques jolis noms. Notamment deux dont nous venons de parler à Chelsea : Michy Batshuayi et Olivier Giroud. Mais aussi le Polonais de l’AC Milan Krzysztof Piątek, également courtisé par Tottenham, Paco Alcacer qui a une porte de sortie du côté de Dortmund et qui est aussi suivi par l’Atlético. Dernière piste en attaque : Christian Benteke de Crystal Palace. Enfin le Séville FC aime beaucoup le profil de Julian Draxler dont l’avenir est incertain du côté du Paris Saint-Germain. L’international allemand est également pisté par le Hertha Berlin.

Sky Sports révèle qu’un accord de principe a été trouvé entre West Ham et Benfica pour un prêt de 18 mois du milieu de terrain Gedson Fernandes, sans option ni obligation d’achat.

Du côté de Leicester City, on serait prêt à offrir 35 M€ au Celtic Glasgow pour Odsonne Édouard (21 ans). Brendan Rodgers, manager des Foxes, connaît bien le buteur international Espoirs tricolore pour l’avoir eu sous ses ordres en Écosse.

Ryan Babel devrait quitter Galatasaray dans les prochains jours. Selon nos informations, l’Ajax est tombé d’accord avec le joueur âgé de 33 ans.

Les officiels du jour

Gilles Sunu (28 ans) est de retour à La Berrichonne de Châteauroux. L’attaquant s’est engagé pour trois saisons avec son club formateur. L’attaquant belge du Standard de Liège Renaud Emond (28 ans) signe au FC Nantes jusqu’en juin 2022. L’Espanyol Barcelone a annoncé la signature de l’attaquant espagnol Raul De Tomas jusqu’en juin 2026 en provenance de Benfica. Léganès a officialisé l’arrivée du milieu international nigérian, Oghenekaro Etebo (24 ans), prêté par Stoke City jusqu’à la fin de la saison. Arrivé très jeune à Liverpool, le Brésilien Allan (22 ans) a été transféré à l’Atlético Mineiro, au Brésil. L’ancien Bordelais Isaac Kiese Thelin (27 ans) a été prêté pour un an par Anderlecht à Malmö. En Turquie, Galatasaray a annoncé l’arrivée de Jesse Sekidika pour 4 ans et demi en provenance d’Eskisehirspor.