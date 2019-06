Les infos du jour en France.

L’OM fait ses premiers choix forts. “En raison du fair-play financier, le marché sera donc court et petit et nous devrons utiliser au maximum les jeunes que nous avons.” Voilà ce qu’a déclaré André Villas Boas à la télévision portugaise. Le technicien voudrait donner sa chance aux jeunes comme le portier Ahmadou Dia (19 ans), le défenseur Niels Nkounkou (18 ans) et les milieux offensifs Isaac Lihadji (17 ans) et Marley Ake (18 ans). Tous négocient actuellement pour signer leur premier contrat professionnel, mais certains sont déjà pistés par les plus grands clubs européens.

En raison du fair-play financier, quelques joueurs à fortes valeurs marchandes devraient être vendus. On pense notamment au champion du monde Florian Thauvin, suivi de près par l’AS Roma et le Bayer Leverkusen, ou encore à Maxime Lopez, toujours dans le viseur du FC Séville. Mais l’actualité du moment, c’est bien sûr la situation de Kevin Strootman. Le Néerlandais a indiqué ce week-end que sa direction le pousse vers la sortie. Quant à Mario Balotelli, il ne devrait pas prolonger avec l’OM et se dirigerait vers l’Italie. Enfin, Kostas Mitroglou, dont le Galatasaray ne veut plus, pourrait faire son retour à Marseille. La direction du club devrait donc lui trouver un nouveau point de chute.

Dans le sens des arrivées, Villas-Boas suit depuis un an le milieu Olivier Ntcham selon nos informations.Yacine Brahimi serait aussi suivi de près d’autant que l’Algérien est en fin de contrat à Porto au 30 juin. Enfin, le Parisien Stanley Nsoki, qui devrait vraisemblablement quitter le PSG cet été, intéresserait l’OM.

Ça bouge dans tous les sens à Rennes. Le club breton a annoncé la prolongation de contrat de son entraîneur, Julien Stephan, jusqu’en juin 2022. En revanche, il n’aura plus sous ses ordres Hatem Ben Arfa qui ne sera plus au Stade Rennais la saison prochaine. En effet, c’est ce qu’a annoncé le président Olivier Létang en conférence de presse aujourd’hui. Le joueur se retrouve donc libre de s’engager où il le souhaite. Benjamin Bourigeaud pourrait lui aussi faire ses valises. Selon nos informations, plusieurs clubs suivent le milieu de terrain comme le FC Séville, la Roma, l’Inter Milan mais surtout le club de Napoli qui est le plus avancé sur le dossier.

En bref en France.

Info FM : selon nos informations, Franck Dumas, actuellement à la tête de la JS Kabylie, est proche d’un accord avec le MS Ashdod, 12e du dernier championnat israélien, sur les bases d’un contrat de 3 ans.

Le journal japonais Sponichi Annex explique que le joueur de 17 ans, Takefusa Kubo, désormais en fin de contrat au FC Tokyo et donc libre de s’engager avec le club qu’il souhaite, semble promis au Paris Saint-Germain. Le champion de France en titre lui offrirait un salaire annuel de près de 100 millions de yens, ce qui correspond à environ 826.000€, un montant bien supérieur à ce qui a été proposé par le FC Barcelone.

Auteur d’un doublé dimanche soir, lors du barrage retour contre le RC Lens (3-1), Naïm Sliti (26 ans) a confié au micro de beIN Sports 1 qu’il venait de disputer son dernier match avec Dijon. « C’était sûrement mon dernier match avec Dijon. Je n’ai pas encore d’offres mais c’est en pourparlers. J’espère que je vais partir », a-t-il expliqué.

Le départ du défenseur central de Lyon, Jérémy Morel, est acté. En fin de contrat, il devrait quitter le club rhodanien. Son nom est désormais évoqué du coté de Brest, promu en Ligue 1, qui souhaite renforcer son arrière-garde.

Amiens cherche un remplaçant à Christophe Pélissier, ancien entraîneur du club. Selon L’Équipe, les Picards pensent à Sabri Lamouchi, libre de tout contrat depuis son éviction du Stade Rennais en décembre. Les contacts sont en cours.

Les infos du jour à l’étranger.

Proposition astronomique de la Juve pour De Ligt. Matthijs de Ligt est la star de ce mercato puisque tous les clubs s’arrachent le jeune défenseur de l’Ajax Amsterdam. Ce lundi, Tuttosport annonce que la Juventus aurait offert 85 millions d’euros pour le recruter au club néerlandais. Reste désormais à connaître la position du joueur de 19 ans qui n’a toujours pas indiqué où il voulait jouer. D’autres écuries comme le PSG ou le Barça seraient aussi sur le coup.

En bref à l’étranger.

En quête d’un entraîneur, Séville a fait de Julen Lopetegui sa priorité. Selon El Desmarque, l’opération est en très bonne voie puisque la signature d’un contrat de trois ans du technicien espagnol devrait intervenir très rapidement.

Selon SportMediaset, les Red Devils demandent 70 M€ pour l’attaquant Belge, Romelu Lukaku, eux qui l’ont acheté pour 84 M€ en 2017 en provenance d’Everton. L’Inter serait l’équipe la plus chaude sur ce dossier.

Selon RMC Sport, Lionel Messi s’est réuni avec les dirigeants du Barça pour leur communiquer sa réticence quant à la possible arrivée de l’attaquant français Antoine Griezmann. Dans le même temps, il leur a demandé de faire revenir Neymar.

La Fiorentina s’énerve pour Federico Chiesa. Le jeune joueur de 21 ans est partout à la une des médias italiens. La Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport expliquent que la Juventus Turin et l’Inter Milan se l’arrachent. Des échos que la Fiorentina n’apprécie pas spécialement et la Viola a répondu d’un communiqué pour balayer tous ces bruits. « L’actuelle direction tient à préciser que Federico est un joueur de la Fiorentina, lié au club par un contrat de longue durée, et donc, en ce qui le concerne, il jouera à Florence la saison prochaine où il sera un symbole pour l’équipe que construit la Fiorentina ».

Alors que la rumeur d’un départ de l’entraîneur de Chelsea, Maurizio Sarri vers la Juventus Turin se fait de plus en plus insistante, le club anglais se serait penché sur le manager espagnol de Watford, Javi Gracia, annonce ESPN.

C’est officiel à l’étranger !

Lichtsteiner quitte Arsenal. Stephan Lichtsteiner (35 ans) a expliqué sur son compte Instagram qu’il quittait Arsenal. Arrivé l’été dernier, le latéral droit suisse passé par Lille, la Lazio et la Juventus est désormais libre comme l’air.

Fin de l’aventure pour Gary Cahill. Utilisé seulement 22 minutes cette saison en Premier League, Gary Cahill ne verra pas son contrat prolongé chez les Blues après huit années de bons et loyaux services. Il s’en va donc libre, a annoncé le club londonien.

With the end of the season comes the end of @GaryJCahill's momentous Blues career... A true Chelsea legend. — Chelsea FC (@ChelseaFC) 2 juin 2019

Martin signe à West Ham. David Martin (33 ans) en provenance de Millwall, s’est engagé avec les Hammers jusqu’en juin 2021 avec une année supplémentaire en option.

West Ham United. Born and bred ⚒#WelcomeMartin pic.twitter.com/jnecWLTfDj — West Ham United (@WestHamUtd) 3 juin 2019

Lucas Pérez rejoint le Deportivo Alavés. L’attaquant espagnol de 30 ans quitte West Ham et signe dans le club d’Alavés un contrat de trois ans avec le club basque.

Como sabemos que los lunes siempre se hacen un poco cuesta arriba... OFICIAL : @LP10oficial ficha por el Deportivo Alavés https://t.co/insMo0pS9J#OngiEtorriLucas #GoazenGlorioso pic.twitter.com/tmGrD0KVA9 — Deportivo Alavés (@Alaves) 3 juin 2019

Edimilson Fernandes rejoint Mayence. Prêté cette saison par West Ham à la Fiorentina, le milieu de terrain suisse Edimilson Fernandes (23 ans) quitte le club londonien et vient de s’engager pour quatre ans avec le FSV Mainz 05.

TRANSFER-NEWS #Mainz05 hat Edimilson Fernandes verpflichtet ! Der 23-jährige Schweizer Nationalspieler, der bei @WestHamUtd unter Vertrag stand und an @acffiorentina ausgeliehen war, hat einen Vierjahresvertrag unterschrieben ! pic.twitter.com/xoezsW0Gv6 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 3 juin 2019

Simone Inzaghi prolongé à la Lazio. Le président de la Lazio Rome, Claudio Lotito, a confié à la Rai : « nous avons renouvelé le contrat de Simone Inzaghi. C’était une prolongation qui était, contrairement à ce qu’a dit la presse, une chose attendue. Je n’ai jamais dit autre chose de différent (...) Des formalités doivent être encore réglées ».